الامارات | أب صيني يحمل ابنه المعاق إلى المدرسة يوميًا على مدار 12 عامًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت قصة أب صيني واظب على حمل ابنه المعاق إلى المدرسة يوميًا على مدار 12 عامًا مشاعر ملايين الصينيين.

ويعاني الشاب تشوان تشويو، وهو خريج حديث من مدرسة ثانوية في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، من اضطراب الوهن العضلي الخلقي. وعلى مدار 12 عامًا، كان والده، الذي يعمل مزارعًا للخضراوات، يحمله إلى المدرسة يوميًا منذ صغره.

ووفقًا لمعلمة تشوان، لي تشيو يان، كان الأب يعمل في سوق الخضار صباحًا قبل أن يعود ليصطحب ابنه إلى المدرسة. وكان الأب يقوم بهذه الرحلة ذهابًا وإيابًا 4 مرات يوميًا، حيث يصطحب ابنه للغداء ثم يعيده للمدرسة بعد انتهاء الدروس.

وأكدت المعلمة أن الأب كان يرفض مساعدة الطلاب الآخرين، مصرًا على حمل ابنه بنفسه، حتى إلى الطوابق العلوية. وأوضح الأب أنه يكره إزعاج الآخرين، وقد رفض عرضًا من المدرسة بوظيفة وسكن منفردًا، مفضلاً البقاء بجانب ابنه.

وتكللت جهود تشوان الأكاديمية بنجاح كبير، حيث حصل على 624 من 750 درجة في امتحان القبول الجامعي الصيني المعروف باسم "الجا وكاو". وقد أظهرت النتيجة تفوقه، حيث حاز تشوان على المركز الأول في الامتحان بين جميع طلاب العلوم في مدرسته الثانوية.

وبعثت هذه النتيجة الارتياح لدى والده، الذي أعرب عن رضاه وسعادته بأداء ابنه. ويطمح تشوان للتخصص في علوم الحاسوب، فيما أكد والده التزامه بمرافقته ودعمه أينما ذهب للدراسة.