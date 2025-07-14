الامارات | شابة ألمانية تاهت 12 يوماً في براري أستراليا: هذا ما حدث معي بالضبط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الرحَّالة الألمانية كارولينا فيلغا عن شكرها لكل من ساعد في إنقاذها بعد أن ضلت الطريق في طرق وعرة ونائية بغرب أستراليا لمدة نحو أسبوعين.

واختفت فيلغا (26 عاماً) في غرب أستراليا لمدة 12 يوماً قبل أن يكتشفها أحد المارة بالصدفة في المناطق النائية الجمعة الماضية.

وكتبت فيلغا في بيان من المستشفى في مدينة بيرث جنوب غرب البلاد حيث تتعافى من محنتها: «أنا ممتنة للغاية على نجاتي».

وعُثر على سيارة فيلغا الخميس الماضي في منطقة أدغال كثيفة بمحمية «كارون هيل» الطبيعية الشاسعة، ولكن لم يُعثر على أي أثر لها. وروت فيلجا لأول مرة ما حدث بالضبط.

وكتبت: «قد يتساءل البعض لماذا تركت سيارتي أصلاً، رغم وجود الماء والطعام والملابس هناك. الإجابة هي: فقدت السيطرة على السيارة وانزلقت على منحدر. في الحادث، ارتطم رأسي بشدة. ونتيجةً لذلك، تركت سيارتي في حالة من الارتباك وضللت طريقي».

وعبّرت عن «عميق امتنانها» للدعم الكبير الذي تلقّته خلال عملية البحث عنها، وكتبت: «تفكير كل من آمن بي، وبحث عني، وظلّ يأمل بي، منحني القوة للاستمرار في أحلك لحظاتي».

وكانت فيلغا تسافر عبر أستراليا لمدة عامين، وتُكمل رحلتها بالعمل على طول الطريق، بما في ذلك في المناجم.