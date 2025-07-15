مع اقتراب حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي.. نستذكر صيحات جمالية من زفاف إيلي صعب جونيور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 11:49 صباحاً - مع اقتراب حفل زفاف سيليو صعب، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، من خطيبته الأردنية زين قطامي، لا يسعنا سوى أن نعود بالذاكرة إلى واحد من أكثر الأعراس فخامة وأناقة في لبنان والعالم العربي، زفاف إيلي صعب جونيور من الحسناء كريستينا مراد. هذا الحفل الأسطوري الذي كان عرضاً مترفاً للجمال الراقي، والذوق النخبوي الذي عُرفت به الدار العريقة.

منذ اللحظة الأولى، سحرت كريستينا مراد الأنظار بإطلالاتها الجمالية الآسرة، التي مزجت ببراعة بين البساطة المترفة والفخامة الهادئة. بين تسريحات الشعر الملكية والمكياج الهادئ المضيء، قدّمت العروس درساً في الأنوثة الراقية، ورسّخت حضورها كرمز للذوق الراقي في عالم العرائس.

في هذا السياق، تعود "الخليج 365" بالذاكرة إلى إطلالة العروس كريستينا مراد في حفل زفافها الأسطوري من جونيور صعب، ونجمات شاركن فرحتها في يومها الكبير. سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر.

كريستينا مراد تتألق في يوم زفافها بمكياج ناعم وتسريحة نصف مرفوعة

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تألّقت كريستينا مراد في حفل زفافها بمكياج فريد ومميز، حمل توقيع خبير التجميل اللبناني الشهير بسام فتوح، الذي أبدع في إبراز ملامحها بأسلوب أنثوي ناعم، وإشراقة طبيعية حالمة. اختار فتوح لوحة ألوان دافئة ومضيئة، ارتكزت على بشرة متوهّجة بتقنية الـ "غلوي سكين"، مع لمسة خفيفة من البلاش على الوجنتين، عززت دفء الإطلالة وتعكس الفرح الداخلي للعروس. أما العينان، فأبرز جمالهما بظلال ترابية ناعمة بتدرجات البيج والذهبي، مع لمسة لؤلؤية في الزاوية الداخلية، وخط أيلاينر رفيع عزّز شكل العينين من دون أن يطغى على نعومة الملامح، إلى جانب رموش طبيعية كثيفة.

وأُكملت الإطلالة بلمسة على الشفاه بلون وردي طبيعي بتركيبة مرطّبة، ما أضفى عليها إشراقاً رومانسياً أنيقاً يليق بفستانها الأسطوري من تصميم والد العريس، المصمم العالمي إيلي صعب، الذي تميّز بقصة أميرية واسعة، وتنفيذ فنيّ دقيق لتطريزات لامعة تغطّي كامل القماش بخيوط الفضة والترتر والخرز. الياقة المرتفعة والمكشوفة في آنٍ واحد، مع فتحة الصدر المبطّنة والمزيّنة بطبقات شيفون وتول فخم، أضفت بُعداً عصرياً على التصميم الكلاسيكي. أما الطرحة الطويلة، فانسدلت بنعومة خلفها مطرّزة برسومات فنية تناغمت بسلاسة مع نقوش الفستان.

تسريحة نصف مرفوعة بطابع ملكي

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أما تسريحة الشعر، فأتت أنيقة نصف مرفوعة، بأسلوب التموجات العريضة، مع رفع خصلات الشعر الجانبية والغرة إلى الأعلى بطريقة البف، ما منح العروس طابعاً ملكياً على كامل الإطلالة. اللمعة الطبيعية للشعر والثبات المثالي سمحا للطرحة المطرّزة بأن تنسدل بخفّة فوق الرأس والكتفين من دون إخفاء تفاصيل التسريحة.

إطلالة الأم الراقية.. كلودين صعب في زفاف نجلها

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إطلالة كلودين صعب، زوجة المصمم العالمي إيلي صعب، في حفل زفاف نجلها، كانت بمثابة تجسيد أنيق لأم العريس العصرية، التي تجمع بين الأناقة المترفة والبساطة المدروسة. لم تكن فقط حاضرة بجمالها اللافت، بل كانت أيضاً مثالاً يُحتذى به في تنسيق الإطلالة المناسبة للمناسبات الفاخرة، فقد اختارت كلودين صعب فستاناً باللون السماوي الباستيلي الناعم، يعكس أنوثة هادئة وأناقة ناعمة. تميّز الفستان بطيّات هندسية متقاطعة؛ أضفت طابعاً معمارياً مميزاً يعكس روح الدار التي أسّسها زوجها. وقد أُرفق بحزام عريض باللون الذهبي المعدني يحدّد الخصر، ويمنح الإطلالة لمسة عصرية وراقية.

مكياج متناسق بأنامل احترافية

جاء المكياج متناغماً مع الإطلالة ككل، إذ اعتمد على ألوان ترابية دافئة أبرزت إشراقة بشرتها الطبيعية. ركّز المكياج على العينين من خلال ظلال ناعمة وتحديد خفيف، إلى جانب لمسة من أحمر الشفاه الوردي الهادئ، ما منحها طلّة ناعمة ولافتة في آنٍ واحد.

تسريحة ناعمة بلمسة كلاسيكية

اعتمدت كلودين صعب تسريحة نصف مرفوعة بأسلوب مشدود من الأمام، منسّقة بخصلات منسدلة على الكتفين، ما أظهر ملامح وجهها وأبرز تفاصيل الياقة المفتوحة للفستان. هذه التسريحة، بتوازنها بين البساطة والفخامة، أضافت إلى إطلالتها لمسة من الرقي العصري.

إليسا بإطلالة ناعمة في حفل زفاف إيلي صعب جونيور

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تألّقت إليسا في حفل زفاف إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد، واختارت فستاناً أنيقاً حمل توقيع دار إيلي صعب، تمحور حول القصّة الأنثوية الناعمة بلون حيادي يعكس الرقيّ الهادئ. تميّز التصميم بقصّته الانسيابية التي تلامس القامة بلطف، مكشوف عن الصدر.

مكياج دافئ بتدرجات الذهبي والنحاسي

اختارت إليسا مكياجاً دافئاً أبرز ملامحها المشرقة، اختارت ظلال عيون ذهبية نحاسية تعكس أضواء الحفل وتنسجم مع لون بشرتها، مع تحديد ناعم للرموش والأيلاينر لتحديد عينيها وإبراز جمالهما، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. أما الشفاه، فزيّنتها بلون نيود لامع، أبرز امتلاء شفاهها الطبيعي، ومنحها مظهراً عصرياً جذّاباً، بينما بدت البشرة متوهّجة ونضرة، مع لمسة هايلايتر على عظمتي الوجنتين وعظمة الأنف، ما أضفى على الإطلالة بُعداً ثلاثي الأبعاد؛ يعكس ألق المناسبة، ويتناسب تماماً مع أجواء حفلات الزفاف.

تسريحة كلاسيكية بخصلات ويفي عريضة

أكملت إليسا إطلالتها بتسريحة شعر ويفي عريضة منسدلة على الكتفيْن، مع فرق نصفي للغرة، ما عزّز توازن ملامح الوجه، ومنحها مظهراً طبيعياً وراقياً في آنٍ واحد.

هيفاء وهبي بإطلالة خلابة في حفل زفاف إيلي صعب جونيور

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كعادتها، استطاعت هيفاء وهبي أن تحوّل الأنظار إليها؛ بإطلالة تنبض بالجاذبية والرقيّ في حفل زفاف كريستينا مراد، حيث تألقت بفستان طويل باللون الأزرق السماوي المزيّن بالتطريزات البراقة، تميّز بقصّة أنثوية لافتة؛ تكشف عن جانبها الجريء والفاخر في الوقت نفسه. الفستان بقصّة الـ "ياقة الهالتر" halter neck والفتحات الجانبية، أبرز تقاسيم القامة، فيما أضفت فتحتا الساق العالية جرأة متقنة.

مكياج سموكي بتدرجات ترابية

وجاء مكياج هيفاء وهبي في هذه الليلة امتداداً لإطلالتها الآسرة؛ حيث اختارت ظلال عيون داكنة بتدرّجات البنّي والرمادي، مع لمعة ناعمة عند مدمع العين، ما أبرز جمال عينيها الملوّنتين، إلى جانب أن الرموش الكثيفة والأيلاينر المسحوب منحا نظرتها عمقاً درامياً جذّاباً، من دون أن يفقد المكياج توازنه. أما البشرة، فبدت مخملية بإشراقة ناعمة، مع تحديد دقيق للوجنتين بالكونتور البرونزي، ولون شفاه وردي ناعم؛ أضاف لمسة من الرومانسية إلى إطلالتها.

تسريحة ويفي بتموجات عريضة

أكملت هيفاء وهبي إطلالتها بشعر طويل منسدل بتسريحة ويفي عريضة؛ عكست ملامح الجمال الهوليوودي القديم، ولكن بروح عصرية. الفرق الوسطي للغرة أضفى توازناً على ملامحها، فيما حافظت الخصلات اللامعة على حركة حيوية عزّزت من حضورها الساحر.

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