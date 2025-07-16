الامارات | «Nothing» تطلق هاتف وأول سماعة ذكية بالشراكة مع مقر المؤثرين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي- الإمارات اليوم

احتفلت شركة «Nothing» البريطانية الناشئة في مجال التكنولوجيا، في أول حضور رسمي لها بالمنطقة، في دولة الإمارات، بإطلاق هاتفها الذكي Nothing Phone 3 وسماعة الرأس الذكية (1) Headphone التي تعد أول سماعة تنتجها الشركة مصممة لتغطية الأذنين خلال حفل نظمته بالشراكة مع مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، واحتضنه متحف المستقبل بدبي.

ويُعد هذا الحدث محطة استراتيجية مهمة في مسيرة Nothing التي اختارت متحف المستقبل في دبي لتكون نقطة انطلاقتها الإقليمية، في دلالة عميقة على رؤية الشركة كعلامة تكنولوجية تؤمن بالابتكار والإبداع. حيث حرصت على تقديم منتجات صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات صناع المحتوى من حيث الأداء، والتقنيات الصوتية، والتصميم الذي يعزز تجربة الإبداع البصري والسمعي، ما يجعل من هاتف Nothing Phone 3 وسماعة الرأس الذكية (1) Headphone أدوات إنتاج احترافية تعزز جودة المحتوى وتفتح آفاقاً جديدة أمام المؤثرين المبدعين.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود مقر المؤثرين لتعزيز ريادة الإمارات في تنمية اقتصاد صناعة المحتوى، وتقديم الدعم الفني والتقني لصناع المحتوى، وتعزيز فرصهم في الوصول إلى أحدث الأدوات والتقنيات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم وتحقيق أثر مستدام في مجال الإعلام الرقمي، إذ استقطب المقر أكثر من 120 من أبرز صناع المحتوى في المنطقة، يحظون بنحو 90 مليون متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لحضور حفل الإطلاق.

ويمثل إطلاق الهاتف وسماعة الرأس الذكية نقطة تحول مهمة في دعم اقتصاد صناعة المحتوى، إذ تم تطوير الجهازين بتقنيات تتواءم مع متطلبات صناع المحتوى، ما يعزز إنتاجيتهم وجودة أعمالهم، وتمكنهم من بناء نماذج أعمال مستدامة تعتمد على الابتكار الرقمي، بما يدعم توجه الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يقوم على المحتوى الإبداعي والتقنيات المستقبلية.

وقال المدير الإقليمي لشركة Nothing في الشرق الأوسط وأفريقيا ريشي كيشور غوبتا،: «يرمز إطلاق هاتف Nothing Phone 3 وسماعة الرأس الذكية (1) Headphone من متحف المستقبل في دبي، إلى دلالة عميقة على رؤيتنا كعلامة تكنولوجية تؤمن بالابتكار والإبداع والسعي المتواصل لتشكيل مستقبل التكنولوجيا».

وأضاف: «من خلال هذا الحدث، نحن لا نقدم مجرد أجهزة، بل نمنح المستخدمين تجارب تعزز من تفرّدهم وتمكنهم من التواصل والإبداع والتعبير عن أنفسهم بطرق غير مسبوقة».

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع عالية الحمادي: «ترسخ دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للابتكار والإبداع، وتشكل استضافة دبي لإطلاق منتجات شركة Nothing دليلاً إضافياً على جاذبية بيئتنا الداعمة للمبدعين والشركات المبتكرة، وتساهم في تمكين الجيل الجديد من صناع المحتوى من تقديم محتوى هادف يمزج بين الإبداع والتكنولوجيا».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عبدالعزيز الجزيري: «رسخت دولة الإمارات مكانة متقدمة كمركز عالمي في تطوير تكنولوجيا المستقبل، واحتضان الشركات والمواهب في هذا المجال، حيث تمتلك بنية تحتية ورقمية تؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في تشكيل توجهات هذه التكنولوجيا».

وأضاف: «يعكس احتضان متحف المستقبل لهذا الحدث العالمي الذي تطلق فيه Nothing أحدث منتجاتها، الاهتمام المضاعف من الشركات العالمية العملاقة والشركات الناشئة ورواد الأعمال في مختلف مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذلك قطاع صناعة المحتوى والإعلام الجديد، بالتواجد في دولة الإمارات وإمارة دبي، للاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها البيئة المتطورة في الدولة لمختلف قطاعات الاقتصاد الجديد».