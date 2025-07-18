تعرف على ترتيب الأبراج بحسب الذكاء

تختلف نسبة الذكاء بين الأفراد بحسب علم الفلك؛ فكل برج من أبراج الدائرة الفلكية لديه نسبة ذكاء خاصة به بناءً على طبيعته وشخصيته والسمات التي يتمتع بها، هناك أبراج تتميز بالذكاء بالفطرة، وبعض الأبراج لديها حنكة وذكاء في مواجهة مواقف ومصاعب الحياة، وهناك أبراج أخرى لديها ذكاء اجتماعي يجعلها تتواصل مع الآخرين بسلاسة؛ فالذكاء يُعَدُّ إحدى سمات الأفراد الإيجابية حيث يتضمن القدرة على اكتساب المعرفة والمهارات وفهمها وتطبيقها والتكيف مع المواقف الجديدة إليكم في هذا المقال نسبة ترتيب الأبراج بحسب الذكاء، تعرفوا إليها.

برج الدلو

مولود برج الدلو الهوائي يأتي في المرتبة الأولى بين الأبراج الأكثر ذكاءً، وذلك بسبب حسه الابتكاري ورغبته الدائمة في تحسين أحوال محيطه؛ إذ إن مواليد هذا البرج يظهرون علامات على ذكائهم الفطري، فهم مبدعون ومبتكرون لكل ما هو جديد، ويميلون للبحث والاكتشاف وجمع مزيج من الثقافات، وهو من الأبراج التي يحكمها كوكب أورانوس، وهو كوكب الابتكار والتنوير، ويتميز برج الدلو بشخصيته التحليلية المُفكرة كما أن مواليد برج الدلو لا يخشون التحديات ويبحثون دائماً عن أساليب وحلول مُبتكرة، كما أنهم من الشخصيات التي تهتم بالإنسانيات ويحلمون دائماً بتحسين أحوال المجتمعات حولهم.

برج العذراء

برج العذراء هو البرج الثاني في ترتيب الأبراج الأكثر ذكاءً، حيث يُعَدُّ من الأبراج المثالية التي تتفوق على المستوى الأكاديمي. ويتميز مواليد هذا البرج بتفكيرهم العملي والحدس المميز وسرعة البديهة، بالإضافة إلى التحلي بأخلاقيات العمل. وهم من الشخصيات المتفوقة على المستوى الأكاديمي نظراً لحبهم للدراسة وحل المشكلات. وبرج العذراء من الأبراج الترابية التي يحكمها كوكب عطارد، كما أنه من الأبراج المميزة بحبها لمشاركة الأفكار والنصائح مع الآخرين. ويحب مواليد برج العذراء تقديم يد العون للآخرين ومساعدتهم في حل المشكلات؛ فهم يتميزون بقدرة فائقة على مواجهة التحديات المختلفة. كما يبحثون دائماً عن معرفة الأسباب خلف كل معلومة، ويهتمون بتحليل البيانات بشكل تفصيلي.

إليك أكثر الأبراج ذكاءً عاطفياً

برج الجوزاء

يتميز برج الجوزاء بقدرته على التأقلم مع الظروف المختلفة؛ لذا يُصنف من أذكى الأبراج الفلكية، ويتميز بالفضول وسرعة البديهة. يحكمه كوكب عطارد، وهو الكوكب المسؤول عن التفكير والتواصل، ومن المعروف عن مواليد الجوزاء برودة الأعصاب وبأنهم أصحاب التفكير المنطقي والتعطش للعلم، كما أنهم راغبون دائماً في تعلم الأشياء وتجربة الأفكار الجديدة؛ فهو من الأبراج شديدة الفضول. كذلك نرى برج الجوزاء من الأبراج المرنة وسريعة التأقلم، إلا أن هذه المرونة تُصعب عليه التركيز على موضوعٍ واحد؛ إذ سرعان ما يلفت انتباهه الأمور الجديدة.

برج العقرب

البرج الرابع في دائر الأبراج الأكثر ذكاءً هو برج العقرب صاحب البصيرة النافذة والمنطق الإدراكي. يخضع هذا البرج المائي لحكم كوكب بلوتو، وهو كوكب التحولات والأسرار؛ ما يجعل برج العقرب ذكياً وقادراً على ملاحظة التفاصيل الدقيقة. ويتميز برج العقرب بالقوة الذهنية والمنطق الإدراكي الذي يساعده على تحليل الأمور المحيطة من حوله. القوة الذهنية تعني مرونة برج العقرب والقدرة الفائقة على مواجهة واجتياز التحديات. أما المنطق الإدراكي؛ فهو استيعاب المعلومات بصرياً وتحليلها والاعتماد عليها في حل المشكلات.

برج القوس

يتميز برج القوس بالتفكير المنطقي وتقدير الحقائق والمعرفة فوق كل شيء. ويُعتبر أكثر الأبراج النارية فلسفةً في التفكير؛ فهو قادر على فصل المشاعر عن المنطق في جميع المواقف، أضف إلى ذلك حبه للمغامرة وفضوله الدائم. ويحب مواليد برج القوس التعلم بالتجربة وتطبيق المعرفة التي يكتسبونها في حياتهم، وهم في بحثٍ دائم عن التجارب الجديدة ويحبون السفر والاستكشاف. ويخضع برج القوس لحكم كوكب المُشتري، وهو كوكب الحظ والمعرفة والاستكشاف؛ ما يجعل مواليد هذا البرج مُحبين للاستكشاف والبحث عن آفاقٍ جديدة. كذلك يتميز برج القوس بالتفكير المنفتح والقدرة على استيعاب الأفكار الجديدة دون تحيز؛ لذلك ستجد لمواليد هذا البرج اهتمامات متعددة ويبحثون دائماً عن تجربة جديدة مثيرة.

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برج الجدي

يُصنف مولود برج الجدي بين الأبراج الأكثر ذكاءً؛ كونه يتميز بتفكيره الممنهج المنطقي وقدرته على اتخاذ القرارات، وهو من الأبراج الترابية التي تتميز بقدرتها على التخطيط وأخلاقيات العمل والذكاء والتحكم بالذات؛ فنادراً ما تجدهم اندفاعيين أو متهورين. ويستطيع مواليد برج الجدي اتخاذ القرارات بشكل محسوب واضعين في الاعتبار تقدمهم للأمام وتفوقهم في المنافسات المختلفة. ويخضع برج الجدي لحكم كوكب زحل، وهو كوكب المسؤولية والسُّلطة؛ ما يجعل مواليد هذا البرج من أكثر الأبراج التزاماً وجاذبية. وبرج الجدي من الأبراج العنيدة العملية التي تتميز بتفكيرها التحليلي، وهو برج قادر على التعلم من الأخطاء والتأقلم السريع مع المواقف المختلفة بما يساعده على التقدم في حياته.

برج الميزان

مولود برج الميزان يتمتع بذكاء اجتماعي وتواصل عالٍ، ويتميز بالقدرة على رؤية الأمور من جميع الزوايا؛ ما يمنحه حكمة في اتخاذ القرارات الصعبة. ويجمع الميزان ما بين الذكاء الفكري والعاطفي، فهو سريع الاستجابة في المواقف، كما أنه عاطفي وغامض؛ فلن يرغب بمشاركة أي شخص بأموره العاطفية، ولديه القدرة على التأقلم مع الظروف المتغيرة والمتقلبة وهذا سبب جيد يساعد في زيادة فرص النجاح والتقدم، ومن النادر أن يظهر ذكاءه للآخرين، لكنه قادر على إبهار الجميع بما يملك من القوة الفكرية والعملية.

برج الحمل

يتمتع برج الحمل بذكاء قيادي، ويميل أصحاب هذا البرج إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعالة؛ ما يجعلهم جيدين في التعامل مع المواقف الطارئة، ومن الصعب تجاوز برج الحمل؛ فذكاء أصحاب هذا البرج يساعده على تجاوز المواقف والأزمات وهو من الأبراج واسعة الحيلة سريعة البديهة.

برج الثور

برج الثور يمتلك ذكاءً عملياً ويركز على تحقيق أهدافه بطريقة منطقية ومنهجية، وأصحاب هذا البرج يستفيدون من صبرهم واستمراريتهم لتحقيق النجاح، يأتي الذكاء لديهم بأشكال مختلفة، ويشتهر برج الثور بذكائهم العاطفي ومعرفة كيفية قراءة وفهم عواطفهم بالإضافة إلى التعاطف ورؤية ما لا يظهره الآخرون.

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برج الأسد

مولود برج الأسد يتمتع بذكاء قيادي وشخصية كاريزمية، ويمتاز بالقدرة على التأثير والإلهام، ويعرف كيف يجذب الانتباه ويفرض حضوره؛ فهو قائد بالفطرة، يجذب الانتباه بحكمته واتزانه ولديه ذكاء اجتماعي معرفي يجعل منه رئيساً ممتازاً، شجاع لكنه حاد الطباع لن يهتم بأخطائه ولن يسمح لك بانتقاده، ثقته العالية بنفسه تجعله متفوقاً في كل المجالات.

برج الحوت

برج الحوت يمتلك ذكاءً عاطفياً عميقاً، ويفهم مشاعر الآخرين ويستطيع التواصل معهم بطريقة عاطفية تجعله يتمتع بعلاقات قوية، ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة الذكاء بين الأبراج؛ فهو يمتلك جميع سمات وفضائل وعلامات من سبقوه في الدائرة، ذكاؤه فطري أصلي؛ فلديه قدرة حادة لإعطاء تصور كلي وشامل للأمور، عليك الأخذ بنصيحته؛ فحدسه قوي ونصيحته منبثقة من بصيرته التي ساعدته على فهم الأمور من النظرة الأولى.

برج السرطان

يُصنف السرطان من فئة الذكاء العاطفي، ويمتلك سمة نادرة فلديه قدرة عالية على فهم الناس وتقديم المشورة والحكمة في أصعب الأوقات، ويتميز بالطاقة الروحية الداخلية؛ لذلك إذا كنت مرتبكاً بشأن ما فستجد الإجابة لديه.

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