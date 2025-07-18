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الامارات | لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي تباع بـ 200 ألف دولار

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي تباع بـ 200 ألف دولار 1/2
  • الامارات | لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي تباع بـ 200 ألف دولار 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي تباع بـ 200 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي، ضمن مزاد في لندن بأكثر من 200 ألف دولار، وهو مبلغ قياسي يشكّل ضعف سعرها التقديري، بحسب دار «بونهامز» للمزادات.

رسمت هذه اللوحة الفنانة البريطانية الأميركية، كلير لايتون، عام 1931، ويُعتقد أنها لوحة البروتريه الوحيدة لبطل استقلال الهند.

التقت كلير لايتون بغاندي عام 1931، عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الهند.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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