الامارات | «الدولي للاتصال الحكومي» يجمع خبراء عالميين «من أجل جودة الحياة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يُنظّم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الدورة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يومَي 10 و11 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».

ويُشكّل هذا الحدث السنوي منصة فكرية عالمية لمناقشة مستقبل الاتصال، وتسليط الضوء على أدواره المحورية في معالجة التحديات العالمية بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمسؤولين من مختلف دول العالم.

ويركز المنتدى في نسخته الجديدة على خمسة محاور رئيسة تناقش الأمن الغذائي، والتعليم، والصحة العامة، والتحول البيئي، والاقتصاد الأخضر باعتبارها ركائز أساسية في تحسين جودة الحياة.

وأكّد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، حرص المنتدى على اختيار موضوعاته وفق رؤية تنموية شاملة، تضع الإنسان في قلب السياسات الاتصالية، مشيراً إلى أن جودة الحياة مسؤولية جماعية تتطلب أدوات اتصال ذكية ومؤثرة تعزز الوعي وتدعم اتخاذ القرار.

وأضاف أن المنتدى، الذي أصبح من أهم المنصات الدولية لمناقشة موضوعات الاتصال، يسعى بدورته الجديدة إلى تبادل الرؤى والطروحات للخروج ببرامج تنفيذية تسهم في توجيه الطاقات نحو أهداف تنموية أكثر شمولية وعدالة وفق خطى إمارة الشارقة في تعزيز مفهوم جودة الحياة ووضعه ضمن برامج الاتصال الحكومي التنموية، كونه المحرك الرئيس للإنجاز والنجاح.وأشار إلى أن المنتدى يواصل بدورته الجديدة استقطاب نخبة من المفكرين والباحثين والممارسين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أجندته المقررة، مشيراً إلى أن تنوع الخبرات والتخصصات واختلاف وجهات النظر، يصنع حواراً غنياً، ويمنح المنتدى بُعده الإنساني والمهني على حد سواء.

ويناقش المنتدى في دورته الجديدة دور الاتصال الحكومي في تحفيز التغيير الإيجابي، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الممارسات الغذائية المستدامة، وتحفيز الابتكار في الزراعة، ودعم المجتمعات في مواجهة الأزمات البيئية والاجتماعية، كما يتناول أثر التعليم كوسيلة اتصال طويلة الأمد تسهم في بناء جيل قادر على استيعاب المتغيّـرات والتكيّف معها، فضلاً عن تمكينه من مهارات إيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه أمنه الغذائي وصحته وبيئته.

ويسلّط المنتدى الضوء على دور الإعلام والسرديات الحكومية في إعادة تشكيل السلوك الفردي، ودفع الأفراد والمؤسسات إلى تبني نمط حياة أكثر وعياً ومسؤولية، ويناقش أيضاً فرص الاقتصاد الأخضر في خلق وظائف جديدة، وتوسيع مظلة العدالة البيئية، ودور الاتصال في بناء شراكات تعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات.