الامارات | 400مشارك بالمعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، استقطاب أكثر من 400 مشارك ومشاركة في معسكرها الصيفي السنوي لعام 2025، بمقرها في أبوظبي، تحت شعار «نكتشف المواهب».

ويقام المعسكر، الذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري، تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

ويشتمل المعسكر على أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، تتضمن كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والكاراتيه، والفنون القتالية، واليوغا والزومبا، وورشاً تعليمية وتوعوية.

وأكّد ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عبدالله التميمي، أن المعسكر شهد إقبالاً كبيراً من الفئات العمرية المختلفة، ويوفر التدريبات والبرامج الرياضية في بيئة آمنة، بإشراف نخبة من الكفاءات التدريبية في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في اكتشاف المواهب، وتطوير وبناء القدرات، واستغلال الإجازة الصيفية في تعلم مهارات رياضية جديدة، للأولاد من عُمر ثلاث إلى 10 سنوات، والبنات في المرحلة العُمرية من ثلاث إلى 14 سنة.

. عبدالله التميمي: المعسكر يوفر تدريبات وبرامج بإشراف نخبة من الكفاءات في الأنشطة المختلفة.