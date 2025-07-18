الامارات | "موظ" يرفض التحرك من طريق المتسلقين فيتم إغلاق المسار ليومين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أغلق مسؤولون مسار جبل غودمان في بحيرة توبر، نيويورك، ليومين متتاليين بسبب موظ ذكر قرر المكوث في طريق المتسلقين ورفض التحرك، وفقًا لبيان صحفي صدر مؤخرًا عن إدارة حماية البيئة في ولاية نيويورك، ونشره موقع " ويذر نتورك".

وأغلق المسؤولون المسار بعد ورود تقارير عن مشاهدات للموظ، والذي يبدو أنه يُظهر "سلوكًا غير عادي" قد يكون نتيجة مرض كامن. ووفقًا لتقرير بيطري صادر عن إدارة حماية البيئة، فإن أمراض الموظ قد تجعله أحيانًا غير متوقع أو أكثر عرضة للتصرف بشكل غير طبيعي، مما يزيد من خطر المواجهات الخطيرة مع الناس."

و جاء في مقتطف من البيان الصحفي لإدارة حماية البيئة "بناءً على هذه الملاحظات، وطبيعة التضاريس، سيظل المسار مغلقًا لحماية الموظ وضمان السلامة العامة في حالة حدوث مواجهة قريبة مع الجمهور". وتابع البيان "الموظ حيوانات كبيرة، ورغم عدم ملاحظة أي علامات عدوانية، إلا أنه قد يكون خطيرًا إذا تم الاقتراب منه بشكل مفرط."

وقال المسؤولون إنهم سيواصلون مراقبة الوضع، وسيظل المسار مغلقًا حتى يُصبح آمنًا مجددًا.

وتُعدّ هذه الحادثة تذكيرًا بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة من الحيوانات البرية عند التواجد على المسارات هذا الصيف. وقد تُظهر بعض الحيوانات سلوكًا غير عادي أو غير متوقع، مما قد يُشكّل خطرًا على سلامة الإنسان. وقد تُصاب حيوانات أخرى بالفزع وتُهاجم، مما قد يُؤدي إلى إصابات.

من جهتها توصي هيئة المتنزهات الكندية بالابتعاد مسافة لا تقل عن ثلاثين مترًا، أو ما يعادل طول الحافلة، عن أي موظ تصادفه.

ويُحظر إطعام الحيوانات البرية أو إغراؤها أو إزعاجها، وقد يُواجه المخالفون اتهامات، ومثولًا أمام المحكمة، وغرامات تصل إلى 25,000 دولار أمريكي.