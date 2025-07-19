الامارات | «الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن إطلاق الدورة السابعة من «مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو»، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمشاركة واسعة من العازفين من مختلف الفئات العمرية من داخل الدولة وخارجها.

وفتحت الأكاديمية باب التسجيل للمشاركة في المسابقة بدءاً من 15 يوليو الجاري ويستمر حتى 15 يناير 2026، على أن تنطلق التصفيات خلال الفترة من 31 يناير حتى 12 فبراير 2026، بمشاركة لجنة تحكيم دولية ستتولى تقييم أداء المتسابقين.

وأكد مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة علي عبيد الحفيتي أن المسابقة تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الذي يولي رعاية استثنائية للفنون، ويحرص على تمكين المواهب وتنمية قدراتها. وقال: «إن المسابقة تعد منصة دولية تجمع محبي البيانو من مختلف الثقافات، ما يعزز مكانة الفجيرة مركزاً للإبداع الموسيقي والفني، كما أصبحت محطة سنوية مهمة تتيح للعازفين تقديم مواهبهم في بيئة احترافية تسهم في صقل إمكاناتهم الفنية».

ومن المقرر أن تختتم المسابقة بحفل توزيع الجوائز في الفجيرة، حيث سيتم تكريم الفائزين بجوائز قيّمة تقديراً لتميزهم وإبداعهم.