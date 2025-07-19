5 فوائد صحية لتناول طبق من الجرجير يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالمغذيات، وهو إضافة صحية ومميزة على مائدتك اليومية.

ليس فقط طعمه اللذيذ والمنعش، بل يحتوي على العديد من الفوائد التي تدعم صحة الجسم وتعزز من نشاطه.

فيما يلي نستعرض 5 فوائد صحية هامة لتناول طبق من الجرجير بانتظام، وفق "هيلث لاين، مايو كلينك".

غني بمضادات الأكسدة ويحارب الالتهابات

الجرجير يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C وفيتامين A، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات في الجسم، مما يقي من الأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب.

يدعم صحة القلب ويخفض ضغط الدم

الألياف والبوتاسيوم في الجرجير تساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول الضار، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

صحة العظام والأسنان

الجرجير مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران ضروريان لتقوية العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

يساعد على تحسين الهضم وتنظيم الوزن

الألياف الغذائية في الجرجير تعزز من حركة الأمعاء وتحسن عملية الهضم، كما تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

يدعم صحة العين ويحافظ على البصر

يحتوي الجرجير على مركبات الكاروتينويد مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي العين من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين.