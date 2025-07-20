الامارات | نهاية حزينة لحدث احتفالي شعبي في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 19 شخصاً في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان «راينكيرمس» الشعبي بمدينة دوسلدورف الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة، الليلة قبل الماضية، إن من بين المصابين طفلاً واحداً على الأقل، مشيراً إلى أن أربعة منهم إصاباتهم خطرة.

وبحسب البيانات، انفجرت إحدى الألعاب النارية خلال عرض ضخم، أول من أمس، على ارتفاع منخفض للغاية، لأسباب غير معروفة. وتعتقد الشرطة أنه كان حادثاً عرضياً. وأنهى المنظمون الفعاليات مبكراً بعد الحادث، وكان من المفترض أن يظل المهرجان مفتوحاً حتى ساعات الصباح. وأعرب المنظمون في بيان عن أسفهم العميق إزاء الحادث. ودفعت إدارة الإطفاء وخدمات الإنقاذ بنحو 80 فرداً من عناصرها إلى مكان الحادث، واستغرقت المهمة ساعتين، ونُقل آخر مصاب إلى المستشفى بعد نحو ساعة من الحادث، وفقاً لإدارة الإطفاء.

وبحسب متحدث باسم المهرجان، لم يُنقل إلى المستشفيات سوى عدد قليل من المصابين.