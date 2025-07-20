الامارات | تربة «خفيفة الإشعاع» إلى حديقة مكتب رئيس الوزراء الياباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقلت تربة غير ملوثة، ولكنها ذات إشعاع خفيف، من مقاطعة فوكوشيما اليابانية، أمس، إلى مكتب رئيس الوزراء شجيرو إيشيبا، لإعادة استخدامها في محاولة لإثبات أنها آمنة.

وهذه هي أول كمية من تربة فوكوشيما التي يتم استخدامها، باستثناء التجارب، منذ الكارثة النووية التي وقعت في عام 2011، عندما تعرّضت محطة فوكوشيما داييتشي النووية لانصهار كارثي في أعقاب زلزال، وموجة مد عاتية (تسونامي)، نجم عنهما كميات هائلة من المواد المشعة التي انبعثت من المنشأة ولوثت المناطق المحيطة بها.

وتسعى الحكومة اليابانية جاهدة إلى بث الطمأنينة بشأن إعادة تدوير 14 مليون متر مكعب من التربة الملوثة التي تكفي لتغطية مساحة 11 من ملاعب البيسبول، وجرى جمعها بعد عمليات تنظيف ضخمة، وتخزينها في منشأة خارجية مترامية الأطراف بالقرب من محطة فوكوشيما.

وتعهد المسؤولون بإيجاد مواقع للتخلص النهائي من هذه التربة، خارج فوكوشيما، بحلول عام 2045.

وقالت وزارة البيئة اليابانية إنه ستُستخدَم كمية مترين مكعبين من هذه التربة، موجودة حالياً في مجمع مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، كمواد أساس في قسم من حديقة المجمع، استناداً إلى إرشادات السلامة التي أصدرتها الوزارة، والتي قررتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.