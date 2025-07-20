الامارات | تحذيرات غذائية: 8 أطعمة تقلّل من فوائد بذور الشيا… تجنّب الجمع بينها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم الشهرة الواسعة التي تحظى بها بذور الشيا كـ"سوبر فود" غني بالألياف وأحماض أوميغا 3، إلا أن خبراء التغذية يحذّرون من أخطاء شائعة قد تُفقدها قيمتها، خصوصاً عند تناولها مع أنواع معيّنة من الأطعمة.

وأشار مختصون في التغذية إلى أن خلط بذور الشيا مع مكونات غذائية غير مناسبة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تشمل اضطرابات هضمية، ضعف امتصاص العناصر الغذائية، بل وحتى مشكلات صحية على المدى الطويل.

1. العصائر المعلبة والمشروبات المحلّاة

رغم أن بذور الشيا تُضاف عادة إلى العصائر، فإن استخدام عصائر محلاة أو معلبة يؤدي إلى إضعاف فاعلية الشيا في ضبط مستويات السكر في الدم، بسبب كمية السكريات المضافة والمواد الحافظة.

النصيحة: استخدم عصائر طبيعية طازجة وخالية من السكر لإضافة الشيا.

2. الزبادي المنكّه والجاهز

يبدو الزبادي بالنكهات خياراً صحياً، لكنه غالباً ما يحتوي على سكريات مضافة ونكهات اصطناعية قد تتداخل مع فوائد الشيا. كما أن القوام الكثيف لبعض أنواع الزبادي يبطئ عملية الهضم.

النصيحة: اختر الزبادي الطبيعي مع فواكه طازجة وعسل خفيف.

3. الأطعمة المقلية والغنية بالدهون الصناعية

الأطعمة الدهنية والمقلية تقلل من قدرة الشيا على مكافحة الالتهاب، كما تبطئ من امتصاص الألياف والأحماض الدهنية المفيدة.

النصيحة: لا تخلط الشيا مع أطعمة مقلية، وفضّل مصادر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

4. الألياف الزائدة من مصادر متعددة

خلط بذور الشيا مع الشوفان، والمكسرات، والخضروات النيئة بكمية كبيرة قد يؤدي إلى تلبّك معوي أو انتفاخ نتيجة تحميل الجهاز الهضمي بالألياف.

النصيحة: التوازن هو المفتاح. لا تكدّس مصادر الألياف دفعة واحدة.

5. المشروبات الغنية بالكافيين أو الغازية

الكافيين قد يؤدي إلى جفاف الجسم، ما يؤثر سلباً على امتصاص بذور الشيا التي تحتاج إلى وسط مائي كافٍ لتكوين قوامها الجيلاتيني المفيد.

النصيحة: ابتعد عن الجمع بين الشيا والقهوة أو المشروبات الغازية.

6. الأطعمة الغنية بحمض الفايتات (Phytates)

البقوليات والمكسرات النيئة تحتوي على حمض الفايتات الذي قد يقلل من امتصاص معادن مهمة مثل الحديد والكالسيوم الموجودين في بذور الشيا.

7. الأطعمة العالية بالأكسالات (Oxalates)

مثل السبانخ والشمندر، والتي قد تزيد من خطر تكوّن حصى الكلى عند تناولها بكميات كبيرة مع بذور الشيا، خصوصاً لدى من لديهم تاريخ مرضي مع الحصوات.

8. المحليات الصناعية والسكر المكرر

إضافة بذور الشيا إلى حلويات أو مشروبات تحتوي على محليات صناعية يُفقدها الكثير من قيمتها، بل قد يؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

كيف تحصل على أقصى فائدة من بذور الشيا؟

انقع البذور في الماء أو الحليب النباتي لمدة 15–30 دقيقة قبل تناولها.

اشرب كمية كافية من الماء خلال اليوم.

لا تتجاوز ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة يومياً في بداية الاستخدام.

اخلطها مع فواكه طازجة، زبادي طبيعي، أو سلطات خفيفة.