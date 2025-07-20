جمالها رهيب.. 15 صورة لتتويج ملكة جمال العالم الكبرى لعام 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

توجت الفيتنامية نجوين ثي ثوا بلقب ملكة جمال العالم الكبرى 2025 في الحفل الختامي الذي أقيم في ميانمار، متفوقة على 39 متسابقة من حول العالم.

جاء فوزها بعد أن مثلت فيتنام رسميا في المسابقة الدولية عقب حصولها على اللقب على المستوى الوطني، وفقا لموقع "vietnamnet".

سمات الفائزة وإنجازاتها

برزت ثوا بفضل حضورها الجذاب وجمالها وذكائها، إضافة إلى ثقتها العالية وطلاقتها في اللغة الإنجليزية، وفلسفتها الملهمة.

وُلدت نجوين في عام 1989، وتشغل حاليا منصبا في قسم المعلومات والإحصاء بوزارة العلوم والتكنولوجيا، كما حصلت على درجة الماجستير من جامعة فيتنام الوطنية، وتطمح للحصول على درجة الدكتوراه، ما يعكس طموحها الأكاديمي الكبير.

رسالة مهمة من نجوين ثي ثوا

رسالة ثوا بمثابة مصدر إلهام للكثيرين، حيث تقول: "أريد أن أكسر الصورة النمطية القائلة بأن النساء المتزوجات أو الأمهات لم يعد لديهن فرصة لتحقيق أحلامهن، بل على العكس، لقد جعلني الزواج والأمومة أقوى وأكثر تعاطفا وعمقا".

مسابقة ملكة جمال السيدات الكبرى الدولية

مسابقة ملكة جمال السيدات الكبرى الدولية منصة عالمية فريدة مخصصة للنساء المتزوجات، تهدف إلى نشر رسائل مهمة حول السلام، وحقوق المرأة.

