صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستكمل صفقة شراء 54% مجموعة إم بي سي بقيمة 7.47 مليار ريال

ارتفع سعر البيتكوين (BTC-USD) يوم الخميس، مواصلاً مكاسبه بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خفض منذ تسعة أشهر.



وصعدت أكبر عملة رقمية في العالم فوق مستوى 117 ألف دولار (85,840 جنيهًا إسترلينيًا)، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 أغسطس، منهيةً اتجاهًا عرضيًا استمر أسبوعًا، ودافعةً السوق الرقمية الأوسع إلى الصعود عقب تحول السياسة النقدية للفيدرالي إلى نبرة أكثر تيسيرًا.



وقد دقق المستثمرون في تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي ألمحت إلى إمكانية تسريع وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل.



وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء بنتيجة 11 مقابل 1 لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما خالف المرشح المقرّب من ترامب ستيفن ميران القرار، مطالبًا بخفض أكبر نصف نقطة مئوية. وتشير أحدث توقعات الفيدرالي إلى خفضين إضافيين خلال العام الجاري، ما قد يهبط بسعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية إلى 3.50%–3.75% بحلول ديسمبر.



أكتوبر تاريخيًا شهر قوي للبيتكوين



أشار مستثمرو العملات المشفرة إلى النمط الموسمي الذي غالبًا ما يدعم البيتكوين خلال هذه الفترة من العام.



وكتب المستثمر ورائد الأعمال لارك ديفيس على منصة X: "منذ عام 2020، كل اجتماع للفيدرالي في سبتمبر (باستثناء انهيار 2022) مهّد الطريق لارتفاعات ضخمة في البيتكوين. الأمر أقل ارتباطًا بالقرار نفسه وأكثر بالموسمية. Uptober حقيقي."



أما الإيثريوم (ETH-USD) فقد ارتفع بنسبة 1% خلال 24 ساعة، لكنه لا يزال محصورًا في نطاق تداول تحت مستوى 4,900 دولار منذ أربعة أسابيع.



وتقدمت عملات كبرى أخرى، إذ صعد الدوجكوين (DOGE-USD) وعملة BNB الخاصة بـ بينانس (BNB-EUR) بأكثر من 4%، فيما ارتفع XRP (XRP-USD) بنحو 3% عقب اختراق فني صعودي. كما ارتفع سولانا (SOL) بنحو 4% متجاوزًا مؤقتًا مستوى 245 دولارًا، بدعم من تزايد التفاؤل بشأن خطة مجموعة CME لإطلاق عقود خيارات SOL وXRP في 13 أكتوبر، في خطوة يُنظر إليها على أنها تفتح الباب أمام مشاركة أكبر للمؤسسات.



تحفّظات حول تأثير قرار الفيدرالي



مع ذلك، لم يقتنع جميع المراقبين بأن خفض الفائدة الأخير يصب بالضرورة في صالح سوق العملات المشفرة.



وقال جاي كيديا، الباحث في معهد كاتو: "ضعف سوق العمل هو ما أقنع اللجنة الفيدرالية بخفض الفائدة، لكن هذا القرار ليس بالضرورة إيجابيًا، خاصة مع بقاء التضخم أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%. القواعد النقدية كانت ستدعو إلى تثبيت الفائدة أو حتى رفع طفيف."



أما فابيان دوري، رئيس الاستثمارات في بنك سيغنوم، فحذّر من تعقيد المشهد: "الديناميكيات الأساسية لا تزال معقدة. سوق العمل الأميركي يضعف، لكن التضخم لا يزال لزجًا، بينما تشير مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة إلى تسارع جديد في النشاط التجاري. في الوقت نفسه، يتراجع تضخم أسعار المنتجين مجددًا، ما يخلق إشارات متناقضة."