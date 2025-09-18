الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة “سيكافا”.. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)

- 1/2
انفجرت الأوضاع داخل معسكر نادي الهلال السوداني, بسبب خلافات بين مدرب الفريق الروماني لورينتيو ريجكامب، ومساعده الوطني خالد بخيت.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من صحيفة “سبورت نيو” فقد خيّر الروماني لورينتيو ريجكامب، المدير الفني لنادي الهلال، مجلس الإدارة بين الإبقاء عليه مدربًا للفريق أو إقالة مساعده خالد بخيت فورًا، وذلك عقب ما أثارته الصحافة المحلية والوسائط الإلكترونية من جدل واسع بعد خسارة الفريق لنهائي بطولة سيكافا أمام سيجيندا بلاك ستارز التنزاني بنتيجة 2/1.
كما حملت الصحف الرومانية المدرب الروماني مسؤولية مباشرة عن ضياع اللقب، بسبب تجاهله تحليل الخصم التنزاني والإعداد التكتيكي اللازم، وهو ما انعكس على أداء الهلال في المباراة النهائية التي وُصفت بـ”الليلة الملعونة”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن ريجكامب اتهم بخيت بتسريب تفاصيل ما يجري في المعسكر إلى الصحافة السودانية، ليخاطب إدارة النادي معلنًا موقفًا حاسمًا: “إما أنا أو بخيت”، مشترطًا حسم الملف عقب مواجهة الهلال مع جاموس الجنوب سوداني في افتتاح دوري أبطال أفريقيا.
وتشير هذه التطورات إلى أزمة متصاعدة داخل الجهاز الفني، تتطلب قرارات حاسمة من المجلس لتصحيح الأوضاع، خصوصًا أن الفريق مقبل على استحقاقات قارية كبرى في موسم وُصف بأنه مفصلي بعد استثمارات مالية ضخمة استمرت لأربع سنوات متتالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
