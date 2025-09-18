تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 18-09-2025

ارتفع قليلاً سعر عملة ستيلر- Stellar (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.414396$ استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد