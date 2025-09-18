تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-09-2025

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود بتداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,000$، مدفوعاً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.