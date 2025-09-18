شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)

- 1/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي شهدته إحدى الولايات السودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر فنانة الحفل غاضبة جداً من تصرف بعض السيدات في ساحة الرقص التي كانت تغني فيها.
الفنانة أبدت غضبها الشديد من تحسس النساء لرأسها أثناء تقديمها وصلتها الغنائية وهو ما دفعها لمخاطبتهن قائلة: (دي باروكة دا ما شعري).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
