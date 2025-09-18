الأسهم الأمريكية ترتفع وناسداك يحقق مستوى قياسياً جديداً

أعلنت شركة مجموعة إم بي سي، عن تلقيها إشعارا من صندوق الاستثمارات العامة، بإتمام صفقة شرائه كامل حصة شركة الاستدامة، في الشركة التي تبلغ 179.55 مليون سهم تمثل 54% من إجمالي رأسمال الشركة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، بلغ إجمالي قيمة الصفقة 7.47 مليار ريال، والتي تمت عبر صفقة خاصة من خلال الصفقات المتفاوض عليها، بسعر شراء بلغ 41.60 ريال للسهم الواحد.

ونوهت الشركة إلى أنه تم إتمام الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات وإفادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ونتيجة للصفقة، أصيحت حصة الصندوق 54% من إجمالي رأسمال الشركة.

وأشارت إلى أن الاستحواذ على حصة شركة الاستدامة في الشركة يتوافق مع خطط الصندوق لتطوير قطاع الإعلام والترفيه المحلي بشكل أكبر، والتي تهدف الى تطوير ممكنات الابتكار في المملكة من خلال توطين وبناء منظومة شاملة للإنتاج الإعلامي، والمتوقع أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على نشاط الشركة.

ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن توفر الصفقة فرص نمو في قطاع الإعلام والترفيه مما سيكون له تأثير إيجابي على موظفي الشركة.

وأكدت الشركة أنه ستطبق حقوق والتزامات المساهمين بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والنظام الأساس للشركة على الصندوق بشكل مساوي ودون أي معاملة تفضيلية له فيما يخص أسهمه المملوكة بموجب الصفقة..

وبينت أنه لا يجوز للصندوق التصرف في أسهمه المملوكة بموجب الصفقة خلال الستة أشهر التالية من إتمام الصفقة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية ووفقًا للشروط التي تحددها.

ورحب مجلس إدارة الشركة بما أبداه الصندوق في إعلان إتمام الصفقة بشأن خططه المستقبلة المتعلقة بأنشطة الشركة ومساهميها وموظفيها ويرى المجلس أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي بشكل عام على نشاط الشركة ومساهميها وموظفيها، وليس متوقعاً أن يكون للصفقة أي أثر مالي مباشر على الشركة.