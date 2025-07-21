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الامارات | «تيك توك» تُطلق خصائص جديدة لمؤلفي الأغاني

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سان فرانسيسكو - د.ب.أ 0 تبليغ

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  • الامارات | «تيك توك» تُطلق خصائص جديدة لمؤلفي الأغاني 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير «تيك توك»، خصائص جديدة تتيح لمؤلفي الأغاني إبراز أعمالهم، وأُطلقت هذه الخصائص ضمن نسخة تجريبية من التطبيق، وتشمل إضافة تصنيف «كاتب أغانٍ»، مع قسم جديد لعرض أعمالهم الموسيقية.

وقالت شركة «تيك توك» إن عدداً محدوداً من الناشرين وكتّاب الأغاني والشركاء وصلوا إلى تصنيف «كاتب أغانٍ»، ويمكن للشركاء الذين يريدون الانضمام إلى برنامج التجربة، الاشتراك في قائمة انتظار المستخدمين.

وأعلنت «تيك توك» أنها استطلعت آراء أكثر من 870 كاتب أغانٍ، وأجرت مقابلات مع عدد منهم، لفهم احتياجاتهم المتعلقة بإنشاء ملفاتهم الشخصية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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