توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر يوم السبت مع وجود القمر في الثور فتظهر مسؤوليات جديدة تعب شخصي ومعنوي تدخل في مرحلة متقلبة وضغوط متنوعة من الظروف امواج وعواصف حضر نفسك احتمال ان تواجه مد وجزر وانتبه من المزاجية وتصرف بموضوعية يصل القمر الى برج الجوزاء بين الاحد فترة مهمة تعطيك طاقة مفيدة تخفف عنك الضغوط وتقدم لك حظوظ بناءة

عاطفياً: تنتظرك انفراجات عديدة مع وجود الزهرة في برج الجوزاء وستحصل على فرصة مناسبة لتطوير حياتك ولتعزيز المشاعر وتوطيد العلاقة مع الشريك والاولاد للعازب, تمارس جاذبية كبيرة وتسمع كلاما عذباً او بوحاً بالحب او تجد من يهتف له قلبك اسبوع جيد جدا يحمل اليك تشويقاً كبيرا وحماسة ومفاجآت استثنائية