توقعات مولود برج "القوس" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الثور يوم السبت تاثيرات القمر تسمح لك بوضع النقاط على الحروف بدون أي تردّد أو خوف وبما ان الجو العام يبشّر بالتقدم فتزيد شعبيتك وتحصد ميدالية أو ربحاً يصل القمر الى الجوزاء بين الاحد والثلاثاء لينضم الى الزهرة واورانوس في موقع عرقلة ما يسبب لك تحديات ظروف صعبة كما يسلط الاضواء على نقاط الضعف لذلك حاول ان تحسن نوعية ادائك ولا تتاثر بالامور الخارجية

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في الجوزاء في مواجهة برجك يسبب لك مناخا من الاوهام والتناقضات التي قد تؤثر سلبا على علاقتك الشخصية ويولد لك بعض الشكوك والشعور بالقلق والبلبلة للعازب قد لا تستطيع المجاهرة بعواطفك لسبب من الاسباب او تنقطع اتصالاتك مع الحبيب بدون سبب فتتشاءم وترى الأمور من زاوية سوداء