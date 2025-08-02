خطوات العناية اليومية بالشعر الدهني للحفاظ على نظافته ولمعانه الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - يتصف الشعر الدهني بلمعانه الطبيعي وملمسه الناعم، وذلك بفضل الإفرازات الدهنية التي تنتجها الغدد الزهمية في فروة الرأس. هذه الزيوت، رغم دورها الحيوي في حماية الشعر من الجفاف، إلا أنّها قد تتحوّل إلى مشكلة، خاصة عند تراكمها بشكل مفرط؛ إذ تمنح الشعر مظهراً زيتياً وثقيلاً بعد وقت قصير من غسله، لذا يحتاج الشعر الدهني إلى عناية دقيقة ومتوازنة تحميه من الشوائب من دون تجريده من زيوته الطبيعية، ليحافظ على حيويّته ولمعانه الصحي من دون إفراط في اللمعان أو ثقل في المظهر.

في الآتي، تقدم لك "الخليج 365" كيفية العناية بالشعر الدهني يومياً للحفاظ على نظافته ولمعانه؟ من دون إثقاله أو تحفيز الإفرازات الزائدة.

تنظيف الشعر الدهني بشامبو مناسب

امرأة تغسل شعرها الدهني

اختيار الشامبو المخصص للشعر الدهني، من الخطوات الأساسية للحفاظ على نظافة الشعر وصحته. لذا، احرصي على غسل شعرك الدهني، بشامبو. بتركيبة خفيفة خالية من الزيوت الثقيلة، والسلفات والسيليكون، وابحثي عن مكوّنات تساعد على تنقية الفروة بلطف وتنظيم إفرازاتها، مثل:

حمض الساليسيليك : تنقية المسام بلطف من الرواسب والدهون.

: تنقية المسام بلطف من الرواسب والدهون. الشاي الأخضر : حماية من الأكسدة ويهدّئ الالتهابات الدقيقة.

: حماية من الأكسدة ويهدّئ الالتهابات الدقيقة. النعناع أو الليمون: تعزيز الشعور بالانتعاش والنظافة.

الطريقة:

ابدئي بترطيب الشعر بالماء الفاتر، ثم وزّعي الشامبو الخفيف المخصّص للشعر الدهني على الجذور فقط، مع تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة لتعزيز الدورة الدموية وإزالة التراكمات. تجنّبي فرك الأطراف بالشامبو، بل اتركي الرغوة تنظّفها برفق أثناء الشطف. لا تستخدمي الماء الساخن، لأنه يزيد من إفراز الدهون، واختتمي الغسل بماء بارد لإغلاق المسام ومنح الشعر لمعاناً صحياً.

نصيحة: احرصي على غسل شعرك الدهني من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع فقط، للحفاظ على توازن الزيوت الطببعية، ولمعانه الطبيعي.

تدليك فروة الرأس

امرأة تدلك فروة رأسها

تدليك فروة الرأس، تعتبر خطوة فعّالة في روتين العناية بالشعر الدهني؛ إذ تنشط الدورة الدموية، وتساعد على تفكيك التراكمات الدهنية وتنقية المسام من الشوائب العالقة، كما أن التدليك المنتظم يهدّئ الفروة ويمنع انسداد البصيلات، ما ينعكس مباشرة على صحة الشعر ولمعانه.

الطريقة:

أثناء غسل شعرك، دلكي فروة الرأس بلطف، باستخدام رؤوس أصابعك، بحركات دائرية ناعمة، لتحفيز الدورة الدموية وتفكيك التراكمات الدهنية من دون إيذائها. تجنّبي الماء الساخن، الذي يُربك الفروة ويفتح المجال أمام الإفرازات المفرطة، واستعيضي عنه بالفاتر، فهو الأقرب إلى لغة التوازن.

بلسم مرطب للشعر الدهني

تجاهل تطبيق البلسم في روتين العناية بالشعر الدهني، تفقده توازنه وتجعله أكثر عرضة للجفاف والتقصّف، السرّ يكمن في اختيار البلسم المناسب وطريقة استخدامه الصحيحة. البلسم لا يضرّ الشعر الدهني إنما يُكمل توازنه، بشرط استخدامه باعتدال وفي المكان الصحيح.

الطريقة:

استخدمي بلسماً بتركيبة خفيفة وخالية من السيليكون، بقاعدة نباتية مرطّبة، وطبّقي البلسم فقط على أطراف الشعر، بعيداً تماماً عن الجذور. اتركيه لدقيقتين ثم اشطفيه جيداً بالماء الفاتر، بهذه الخطوة تمنحين أطراف الشعر ترطيباً ناعماً من دون إثقال الفروة أو تحفيز إفراز الزيوت.

ماسك للشعر الدهني

امرأة تطبق ماسكاً للعناية بشعرها الدهني

يشكّل ماسك الشعر خطوة لا غنى عنها في روتين العناية بالشعر الدهني؛ إذ ينقي فروة الرأس بعمق ويزيل الرواسب الدهنية التي تعيق تنفّس البصيلات، فكما تحتاج البشرة إلى قناع يعيد صفاءها، تحتاج الفروة بدورها إلى مكوّنات تمتصّ الزهم الزائد من دون أن تجرّدها من ترطيبها الطبيعي، وابحثي عن أقنعة تحتوي على:

الطين الأخضر : لامتصاص الدهون دون أن يجرّد الفروة من توازنها.

: لامتصاص الدهون دون أن يجرّد الفروة من توازنها. الفحم النشط : يعمل كالمغناطيس ليلتقط السموم والرواسب.

: يعمل كالمغناطيس ليلتقط السموم والرواسب. زيوت أساسية مثل الكافور أو النعناع: لتعزيز الشعور بالنقاء وتنشيط الدورة الدموية.

الطريقة:

استخدمي ماسكاً يحتوي على الطين الأخضر أو الفحم النشط، وطبّقيه على الفروة الجافة قبل الاستحمام بـ10 إلى 15 دقيقة. دلكيه بلطيف، لتحفيز المكوّنات الفعّالة، هذه الخطوة تساعد على تفكيك السموم، تهدئة الالتهاب، وتنشيط الدورة الدموية. اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

نصيحة: طبقي البلسم مرّة في الأسبوع، وستلاحظين كيف يستعيد شعركِ نضارته تدريجياً، مع فروة أكثر توازناً ونقاءً.

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نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الشعر الدهني ولمعانه الطبيعي

اغسلي شعرك من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، واستخدمي شامبو خفيفاً ومخصّصاً للشعر الدهني بخلاصات منظّفة. تجنّبي مستحضرات العناية بالشعر، الغنيّة بالزيوت الثقيلة أو السيليكون، وركّزي على تركيبات خفيفة ومنعّمة لا تسدّ المسام. قلّلي من استخدام الأدوات الحرارية، تفادياً لعدم خلل توازن الفروة، ودفعها لإفراز المزيد من الزهم. تطبيق مستحضر حماية من الحرارة خالٍ من الزيوت، عند استخدام أدوات التجفيف الحرارية. نظّفي فرشاة الشعر مرّة أسبوعياً، وبدّلي غطاء الوسادة كل 3 أيام؛ فهذه التفاصيل الصغيرة تؤثر بشكل مباشر على صحّة الفروة وتقلّل من التراكمات الدهنية. تناولي أطعمة غنية بالزنك، والأوميغا 3، والمغنيسيوم، وأكثري من الخضار الورقية والمكسّرات النيئة؛ هذه العناصر تدعم عمل الغدد الدهنية وتقلّل من التهابات الفروة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.