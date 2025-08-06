المكياج الذهبي صيحة جمالية لا تندثر: بين القوة والتوهُّج الناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - المكياج الذهبي موضة جمالية أيقونية لم تندثر على مَر السنوات، اعتمدته نجمات الزمن الجميل بطُرق مختلفة، وظل طوال قرون يتربّع على عرش عروض الاتجاهات الجمالية، ولايزال حتى اليوم. من إطلالات النجمات إلى عروض الأزياء العالمية، لا يغيب المكياج الذهبي في أيّ موسم، وهو خيارٌ مثالي لإطلالات جمالية ناعمة تحاكي توهُّج الشمس، إلى جانب الخيارات الناعمة بلمسات مشرقة تناسب أوقات النهار. ولإطلالة جمالية مميزة، نرصد لكِ باقةً من صيحات المكياج الذهبي لتعتمديها بأسلوبكِ.



المكياج الذهبي العريض اللامع والمات

من عرض رامي العلي Rami Al Ali



لمن تفضّل الإطلالات الجريئة ولكن الأنيقة، يأتي هذا النوع من المكياج ليركّز على توزيع الظلال الذهبية بلمعتين: المات واللامع. يُطبَّق اللون المات على كسرة العين وفي زاوية العين الخارجية، فيما يُستخدم الظل الذهبي اللامع في كامل الجفن المتحرّك؛ مما يمنح العين بُعداً بصرياً جذّاباً. يمكن دمج هذا الأسلوب مع رموش دراماتيكية أو رموش ناعمة، كما في عرض المصمم رامي العلي Rami Al Ali. فيما تبقى الشفاه طبيعية بلمسة لمّاعة خفيفة لموازنة اللوك.

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المكياج الذهبي الغليتر القوي

من عرض إيمان العيسى Imane Ayissi- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



المكياج الذهبي هنا يتخذ بُعداً احتفالياً بامتياز. الغليتر الذهبي يوضع بكثافة على الجفون العلوية وتحت العين، ويأتي مسحوباً عريضاً إلى خارج العين، وأحياناً يُدمج مع لمسة من البرونزي أو البُني الغامق؛ لخلق تدرُّج يحاكي ألوان الغروب. يُستخدم في هذا اللوك الذي اخترناه من عرض إيمان العيسى Imane Ayissi، برايمر مخصّص لتثبيت الغليتر كي يدوم طويلاً. يُعَد مثالياً للسهرات أو حفلات الزفاف. ويُستكمل ببشرة مضيئة وكونتور خفيف مع هايلايتر ذهبي لمّاع على عظمتي الخد، وشفاه طبيعية.



المكياج الذهبي الخفيف بلمسة لمعة عند مدمع العين

من عرض جولي دي ليبران Julie De Libran- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة صباحية أو حتى لإضاءة خفيفة في المكياج اليومي، يمكن الاكتفاء بوضع لمسة صغيرة من الظلال الذهبية اللامعة عند مدمع العين، كالتي اعتُمدت في عرض جولي دي ليبران Julie De Libran. هذه التقنية تمنح العينين إشراقة فورية، وتُبرز لونهما بطريقة ناعمة جداً. يُفضّل دمجها مع ماسكرا ناعمة وقليل من البلاشر الوردي؛ مما يجعل المكياج يبدو طبيعياً ومشرقاً في آنٍ.

المكياج الذهبي القوي بأسلوب السموكي

من عرض فيراري Ferrari- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



حين يمتزج الذهب مع الدرجات الداكنة كالبُني الشوكولا أو الأسود، يولّد أسلوب السموكي الذهبي، الذي يُعَد خياراً مثالياً لإطلالة دراماتيكية راقية. يبدأ اللوك بتطبيق ظل بُني على كامل الجفن، ثم يُدمج الظل الذهبي في وسْط الجفن المتحرك وفي الزاوية الخارجية للعين. يُستكمل هذا اللوك بحاجبين مرسومين بدقة، وبأحمر شفاه أحمر مات؛ مما يمنح الإطلالة قوة وجمالاً وأنوثة.

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المكياج الذهبي الناعم بلمسة معدنية

من عرض رامي العلي Rami Al Ali- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هذا النوع من المكياج، الذي اخترناه من عرض المصمم العالمي رامي العلي Rami Al Ali، يناسب المرأة التي تبحث عن لمسة من الرقي والتميُّز من دون مبالغة. الظلال الذهبية ذات اللمعة المعدنية، تمنح الجفون إشراقة خفيفة تحاكي ضوء الشمس حين يلامس سطح الماء. يُطبَّق الظل الذهبي بلطف على كامل الجفن المتحرّك، ويُمزج قليلاً نحو الأعلى ليمنح العينين اتساعاً ونقاءً. يُفضَّل اعتماد بلاشر وردي ناعم وشفاه بلون النيود اللماع أو المات، لإطلالة متناغمة لا تشوبها شائبة.

طريقة تطبيق مكياج ذهبي يناسب مختلف أشكال العيون

لتحقيق مكياج ذهبي يُبرز جمال العينين أياً كان شكلهما، يجب الانطلاق من قاعدة أساسية: التوازن في التوزيع.