انت الان تتابع بالفيديو.. السفيرة "هيفاء آل مقرن": المرأة السعودية تحقّق حضورًا مشرّفًا في السلك الدبلوماسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يونيو 2025, 10:36 مساءً

ثمّنت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا وإمارة أندورا، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، ما تحققه المرأة السعودية من حضور مشرّف وفعّال في السلك الدبلوماسي، مشيدة بالدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والتوجيهات السديدة من سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وجاء حديث السفيرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، الذي يوافق الرابع والعشرين من يونيو، مؤكدة أن المرأة السعودية باتت نموذجًا يُحتذى به في التمثيل الخارجي على طاولات القرار الدولي. وقالت: "في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالمرأة في العمل الدبلوماسي، نكرم نساء قدن المواقع، ومثّلن الأوطان بثقة وحنكة على طاولات القرار الدولي، وشكّلن بحضورهن المحوري مسار السلام والتعاون والتنمية." وأعربت عن بالغ تقديرها لكل امرأة أسهمت في الارتقاء بالعمل الدبلوماسي، مشيدة بدورهن الحيوي في تعزيز الحوار، وبناء الجسور، والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر عدلاً وتوازنًا وسلامًا. واختتمت بقولها: "كل التهاني لزميلاتي الدبلوماسيات في بلادي، وللنساء الدبلوماسيات حول العالم.. وإلى مزيد من التقدم والنجاح."

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. السفيرة "هيفاء آل مقرن": المرأة السعودية تحقّق حضورًا مشرّفًا في السلك الدبلوماسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.