السعودية | هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” وصندوق الاستثمارات العامة اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين “نزاهة” والصندوق والشركات التابعة له في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

ومثّل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في مراسم التوقيع، مدير عام الإدارة العامة لتعزيز النزاهة محمد بن منصور الشريف، وعن الصندوق رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة رانيا نشار.

وتهدف المذكرة إلى دعم جهود الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظامًا على الصندوق والشركات التابعة له، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة الذاتية، وتشجيع الجهود على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، في الصندوق والشركات التابعة له، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز مبادئ الحوكمة والامتثال ومكافحة الفساد، إلى جانب تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية لتحسين ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال ومبادئ النزاهة لموظفي الصندوق والشركات التابعة له.

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