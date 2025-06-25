السعودية | الإدارة العامة لأندية منسوبي وزارة الداخلية وجمعية إكرام لحفظ الطعام توقعان اتفاقية تعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الإدارة العامة لأندية منسوبي وزارة الداخلية وجمعية إكرام لحفظ الطعام، اليوم، اتفاقية تعاون لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حفظ النعمة، وذلك في مقر النادي بمدينة الرياض.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للإدارة العامة لأندية منسوبي وزارة الداخلية العقيد صالح بن بركه العتيبي، والمدير العام للجمعية أحمد بن حربي المطرفي، امتدادًا لجهود الطرفين في نشر ثقافة حفظ النعمة، والحد من الهدر الغذائي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

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