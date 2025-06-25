السعودية | الشؤون الإسلامية تُكثّف أعمالها التوعوية والإرشادية في مسجد الجعرانة مع تزايد أعداد المعتمرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كثّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أعمالها الدعوية والإرشادية في مسجد الحل بالجعرانة شرق مكة المكرمة، مع استمرار توافد المعتمرين خلال ما تبقى من موسم العمرة، واستعدادًا للموسم القادم لعام 1447هـ.

وتتضمن هذه الجهود تقديم الإرشاد الشرعي عبر كبائن التوعية الإسلامية التي يشرف عليها دعاة ومترجمون بعدة لغات، وتوزيع المطبوعات الدينية، وبث الرسائل التوعوية والتوجيهية عبر الشاشات الإلكترونية، إلى جانب تشغيل المكتبة الإلكترونية التي تضم مواد علمية وإرشادية موثوقة.

ويأتي هذا العمل امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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