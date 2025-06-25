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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (3.000) كرتون تمر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (3.000) كرتون تمر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (3.000) كرتون تمر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها (18.000) فرد من الفئات المحتاجة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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