السعودية | المفتي العام للمملكة يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة اليوم، رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالطائف الشيخ محمد الخالدي، ومساعد رئيس محكمة الأحوال الشخصية الشيخ عبدالكريم الشمراني وعددًا من منسوبي المحكمة.

واستمع سماحته إلى نبذة عن أعمال ومنجزات محكمة الأحوال الشخصية بالمحافظة.

ونوه بالجهود التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الوطن والمواطنين والحرص على تطوير القضاء وإنجاز المهام المطلوبة في وقت وجيز.

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