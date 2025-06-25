السعودية | سفير المملكة لدى البحرين يلتقي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بمملكة البحرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى البحرين يلتقي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بمملكة البحرين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بدر السديري، في مكتبه اليوم، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بمملكة البحرين بدر المحمود، والرئيس التنفيذي لشركة مسار المهندس يوسف المانع.
واستُعرضت خلال اللقاء الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين في مجال النقل.
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