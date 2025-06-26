السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز و”مسند العلم” يوقعان اتفاقية تعاون لاستقطاب الطلاب الدوليين المميزين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تعاون مع مركز “مسند العلم” للتعليم؛ بهدف استقطاب الطلاب الدوليين المتميزين، وتعزيز التنوع الثقافي والأكاديمي في الجامعة، وتنمية مهارات الطلاب.

ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية عميد القبول والتسجيل الدكتور جمعان الغامدي, فيما مثّل “مسند العلم” الرئيس التنفيذي سارة الرشيد, بحضور نائب رئيس الجامعة المكلفة للشؤون التعليمية الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.

وتُركز الاتفاقية على تقديم برامج لتعليم اللغة العربية، وتعريف الطلاب بالدين الإسلامي، والتاريخ والثقافة السعودية، وكذلك دعم الاستدامة المالية، فضلًا عن ترسيخ مكانة الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية عالمية جاذبة للطلاب.

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