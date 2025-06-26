السعودية | (48%) من المستخدمين يقضون أكثر من (7) ساعات يوميًا على الإنترنت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، وتنامي الاعتماد على الإنترنت في مختلف مناحي الحياة اليومية، جاء التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لعام 2024 ليسلط الضوء على واقع استخدام الإنترنت في المملكة، موضحًا أبرز الاتجاهات والسلوكيات الرقمية لدى المستخدمين، وأوقات الذروة، وأنماط الاستخدام، والأجهزة الأكثر تفضيلًا.

وأوضح تقرير “إنترنت السعودية 2024” أن نحو (48.6%) من مستخدمي الإنترنت في المملكة يقضون (7) ساعات فأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، مما يدل على النمو المستمر في الطلب على المحتوى الرقمي والخدمات الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن ذروة الاستخدام خلال اليوم تكون ما بين الساعة (9) مساءً و(11) مساءً، ويصل الاستخدام إلى أعلى مستوياته خلال شهر مارس، ويوم السبت يُعد الأكثر استخدامًا خلال الأسبوع.

وبيّن التقرير أن الإنترنت يُستخدم غالبًا من المنزل بنسبة (87.9%)، يليه الاستخدام أثناء التنقل بنسبة (79.3%)، ثم أثناء العمل بنسبة (41.7%).

أما عن نوع الأجهزة المستخدمة، فجاء الهاتف المتنقل في الصدارة بنسبة (99.4%)، يليه الحاسب الآلي بنسبة (50.7%)، ثم الأجهزة اللوحية بنسبة (37.5%).

وفيما يخص أنظمة التشغيل، فإن نظام أندرويد استحوذ على (55%) من استخدام الهواتف، مقابل (45%) لنظام IOS، ونظام ويندوز يهيمن على أجهزة الحاسب الآلي بنسبة (91.1%)، مقارنة بـ(7.5%) لأجهزة نظام ماكنتوش, و(1.4%) لنظام لينكس.

ويأتي هذا التقرير ليُظهر التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والدور الكبير الذي يقوم به الإنترنت في مختلف مجالات الحياة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو الترفيه.

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