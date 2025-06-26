الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندري نيرينا راجويلينا، رئيس جمهورية مدغشقر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مدغشقر الصديق اطراد التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندري نيرينا راجويلينا، رئيس جمهورية مدغشقر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مدغشقر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

