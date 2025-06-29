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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (3.220) كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها (19.000) فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في مختلف دول العالم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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