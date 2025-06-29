السعودية | وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي فرصًا تطوعية في المسار الإثرائي؛ بهدف تعزيز قيم العمل التطوعي في خدمة زائرات المسجد النبوي، وتمكينهن من خوض تجربة متميزة، وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتكون الفرص متاحة للراغبات في المشاركة ضمن المسارات المتاحة.

وتتضمن الفرص التطوعية تعريف الزائرات بالشاشات الإلكترونية التفاعلية داخل المسجد النبوي، ومساعدة غير الناطقات باللغة العربية على الاستفادة منها باللغات المتاحة، إضافةً إلى تقديم الإرشاد الميداني، ومرافقة الزائرات داخل أروقة المسجد وساحاته، وتوجيههن إلى مواقع الخدمات والمرافق النسائية، فضلًا عن تنظيم حركة الدخول والخروج في المواقع المزدحمة، ومساعدة كبيرات السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توزيع المطويات، والمواد التعريفية التي تسهم في نشر الوعي بآداب زيارة المسجد النبوي.

وتسهم هذه المبادرة في استقطاب المتطوعات وإثراء تجربة الزائرات، تحقيقًا لأهداف خطة الوكالة الداعمة لتفعيل العمل التطوعي، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة التطوع بالمجتمع.

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