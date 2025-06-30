السعودية | الإدارة العامة لأندية منسوبي وزارة الداخلية وجمعية المسؤولية المجتمعية توقعان اتفاقية تعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت الإدارة العامة لأندية منسوبي وزارة الداخلية وجمعية المسؤولية المجتمعية، اليوم، مذكرة تعاون لتعزيز الشراكات المجتمعية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك في مقر النادي بمدينة الرياض.

وتهدف المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي للإدارة العامة لأندية منسوبي وزارة الداخلية العقيد صالح بن بركة العتيبي، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن سليمان المهنا، إلى تفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية في أندية الوزارة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز دوره.

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