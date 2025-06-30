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السعودية | المديرية العامة للسجون تختتم البرنامج التأهيلي للضباط الجامعيين خريجي كلية الملك فهد الأمنية

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السعودية | المديرية العامة للسجون تختتم البرنامج التأهيلي للضباط الجامعيين خريجي كلية الملك فهد الأمنية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت المديرية العامة للسجون، البرنامج التأهيلي للضباط الجامعيين خريجي كلية الملك فهد الأمنية، المقام في مقر الجهاز الرئيس، بحضور المدير العام اللواء ماجد بن بندر الدويش.

وتضمن البرنامج محاضرات تعريفية وبرامج تطبيقية؛ بهدف تنمية الجوانب المعرفية لدى الخريجين عن القطاع ومهامه.

يأتي ذلك ضمن فعاليات البرنامج التأهيلي المعد للخريجين، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والارتقاء بالكفاءات والجاهزية المهنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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