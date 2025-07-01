السعودية | صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة, وذلك لتبرعهم بأحد أعضائه الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات وهم:

إبراهيم بن علي بن عوض العريجي المرحبي، أحمد بن ثامر بن صالح العبدلي المالكي، أحمد بن جابر بن علي الجدعاني الزبيدي، أحمد بن جزاع بن نابت العزام الشراري، أحمد بن عاتق بن نايض العضيلة المطيري، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي، أنس بن محمد بن عمر جحلان، إبراهيم بن عبدالله بن عقيل آل حزنبر الزيلعي، أحمد بن خلف بن نزال الغفيلي الشمري، بائع بن مسفر بن غازي الذيابي العتيبي، بدر بن خليفه بن عقلاء الحبلاني العنزي، بدر بن فالح بن عياد العطري السلمي، بسام بن فرحان بن إبراهيم الهشال السرحاني، ثامر بن فهد بن عبد الرحمن بن عسكر، جابر بن حسن بن علي السعيدي المالكي، جابر بن سالم بن حسين جرفان آل جرفان، جارالله بن معزي بن عيد الجنيدي الشمري، جمعان بن حسن بن عبد الرحمن السراري الشهراني، حجاج بن محمد بن عبدالله الحميدان، حسن بن أحمد بن حسن نعيم، حسن بن علي بن حسن السلمي، حسين بن علي بن محمد غبيري، حسين بن يحي بن علي النشمي السعيدي، حمد بن أحمد بن محمد السويلم، حمد بن تميم بن ناصر المخاريم الدوسري، حمد بن علي بن خليل الكجماني الحسني، حمد بن محمد بن حماد الشيباني العتيبي، حمدان بن حمدان بن صقر المرشدي العتيبي، حمزه بن محمد بن عبدالوهاب الجاسم، حميد بن أحمد بن حميد النشرة العطوي، حميد بن حامد بن عبدالله البقيلي المالكي، خالد بن خلف بن عماش الرمالي الشمري، خالد بن رحيل بن محارب العزامي الشراري، خالد بن سعيد بن حميد المحمدي السبيعي، خالد بن ظاهر بن سعود الجميشي العنزي، خالد بن محمد بن زعل السبيعي العنزي، خالد بن يحي بن صديق عطيف، خلف بن غالب بن حزران الديحاني المطيري، ركان بن أحمد بن صالح العويس، راكان بن عمر بن سلمان الخراع، راكان بن محمد بن يحي شرفي، رامي بن سعد بن موسى القسامي العتيبي، رياض بن بدر بن عبد الله الفيز، ريان بن ذعار بن محمد بن ذعار الجش المطيري، ريان بن عبد الرحمن بن محمد عقيل، سامي بن عوض بن جازم العصيمي العتيبي، سعد بن عبد الرحمن بن ناصر الدواس الغريب، سعود بن حماد بن مساعد المصبحي العطوي، سعود بن صالح بن راشد آل جابر المري، سعود بن عزيز بن مشعان الرحيمي المطيري، سعيدان بن محمد بن مهدي آل سفران، سلطان بن سليم بن علي الطفيلي الزهراني، سلمان بن نائف بن عيد آل سعد القحطاني، سعد بن علي بن عبدالله آل قليله القحطاني، صالح بن محمد بن أحمد آل مهدي المدني، صقر بن هزاع بن نهار العميري، طلال بن محمد بن ختلان الشميلاني العنزي، عادل بن جابر بن علي محمد الشهراني، عاصم بن عبدالرحمن بن محمد العبدالكريم، عامر بن علي بن عبدالله النخيل، عبدالاله بن علي بن عبده الشارقي، عبدالاله بن مهلي بن باجد العمري الحربي، عبدالرحمن بن سعيد بن عبدالله آل معدي القحطاني، عبدالعزيز بن تركي بن حميد الهميلي الحارثي، عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله السيف الشراري، عبدالعزيز بن فراج بن خادم الجعفري الشمري، عبدالعزيز بن يحي بن عبده عواجي، عبدالله بن حسن بن حسين غزواني، علي بن صالح بن محمد العقيل، عبدالله بن سعد بن سلمان القصيمي، عبدالله بن علي بن سالم الحارثي، عبدالله بن مسعود بن عبدالله شري القحطاني، عبدالمجيد بن منير بن صنت الروقي العتيبي، عبدالمحسن بن عطوه بن عواد الفحيماني الحويطي، عدنان بن جودالله بن عبد الحميد الشيخ الأنصاري، عزمي بن محمد بن طليق الزحيمي السلمي، عطيه بن فرج بن حسن آل حسن الهلالي، علي بن محمد بن علي آل علي الغامدي، علي بن حسين بن محمد علي صلوي، علي بن سعيد بن سريحان الزهيري الغامدي، علي بن عوض بن حمود كجماني، علي بن محمد بن ناصر شريفي، عماد بن محمد بن علي الشلوي الزهراني، عمار بن إبراهيم بن مزيد مجرشي، عمر بن خالد بن إبراهيم الهزاع، عون بن عبدالله بن عون آل مهديه الحارثي، عيد بن غانم بن لافي الوريك الشمري، عيسى بن صالح بن علوان الثابت الشمري، عيسى بن عبد المحسن بن عيسى العريفي، فالح بن علي بن عبدالله الحلي الغامدي، فهد بن حسن بن صالح النشيري الزبيدي، فهد بن محمد بن محمد صميعي كعبي، فيصل بن قنطول بن ضيف الله الخيال الشراري، فيصل بن مرزوق بن منور الردادي، لاحق بن جابر بن علي الغرابي عسيري، لؤي بن فيصل بن عبدالرزاق نعمت خان، ليث بن سالم بن بجاد السالمي الحربي، ماجد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الصياحي، مازن بن ناصر بن وسيمر العضياني العتيبي، مبارك بن ظافر بن راجح الجروي القحطاني، متعب بن محمد بن حبيليص المقاطي العتيبي، محمد بن أحمد بن محمد آل خماش الشهري، محمد بن إبراهيم بن محمد السيار، محمد بن أحمد بن معيض الصميدي الشهري، محمد بن خلف بن عبدالله اليزيدي العلياني، محمد بن خلف بن غشام الأسلمي الشمري، محمد بن عبدالله بن أحمد آل ابو شبيل الأحمري، محمد عبد الواحد بن أحمد ابو مديني، محمد بن علي بن حمود السفري الحربي، محمد بن علي بن محمد آل مهدج العرياني، محمد منصور حمد العبره، محمد بن عيد بن شحات ابو العرى، مخلد بن حسين بن علي هزازي، مداوي بن موسى بن فصال الحدري، مرعي بن محمد بن مرعي آل الراحله القحطاني، مشاري بن سعود بن متعب الخمعلي العنزي، مشاري بن عادل بن إبراهيم بوقريشي، مشعل بن علي بن سعيد آل هتاش الشمراني، مصعب بن محمد بن هلال الزامل، معاذ بن عبدالله بن ناصر صغير الغامدي، معاذ بن محمد بن عبدالعزيز الصليع، معيض بن عيد بن عبدالله السنوي العصيمي، مهدي بن مبارك بن حبيب البغولي، مهند بن إبراهيم بن الحسين المقبعي، ناصر بن علي بن عيدان آل ناصر الشمراني، ناصر بن مرضي بن فهاد عشوان الدوسري، ناصر بن منيف بن ناصر الميموني المطيري، نواف بن عيد بن عوضه مبارك آل زهر، هاني بن علي بن عبدالله الصالح، هذال بن مخلد بن هذال الروقي العتيبي، وليد بن محمد بن عبدالله بن عائض القحطاني، ياسر بن نعيم بن حميد الرفاعي الجهني، يحي بن عبدالله بن محمد فتحي مباركي، يوسف بن عواض بن عوض الغنامي العتيبي، يوسف بن فاروق بن فؤاد داغستاني، أبرار بنت حسن بن ناصر مرعي الحازمي، أمجاد بنت عدلان بن غازي آل علي الشمراني، أميره بنت محمد بن حسن الوهبي المالكي، إيمان بنت حذيفة بن عواد الصبحي، أسماء بنت مزاوم بن سالم الصقري العنزي، بتول بنت عبدالله بن محمد آل بن يعلا الشهري، بنا بنت فالح بن حمد الشامري العجمي، تهاني بنت حمد بن محمد العايد، جواهر بنت محمد بن عبدالكريم الجريد، جود بنت عبدالرحمن بن علي الخضير، جود بنت محمد بن جبران غالب، جوري بنت حاتم بن ذياب الظاهري، حنان بنت حسن بن هادي مرير، حنان بنت عتيق بن علي البغدادي الزهراني، خديجه بنت قاسم بن محمد يحي حجي، خلود بنت محمد بن هادي الخالدي المالكي، خلود بنت هلال بن صنات الذيابي العتيبي، دلال بنت علي بن عويضه آل مقاتل العيسي، ذكرى بنت مفرح بن مرزوق الصقيري العنزي، رايه بنت فراج بن سارى المقاطي العتيبي، رقيه بنت بكر بن علي فلاته، رنا بنت ناصر بن مسفر شيبه الشهراني، رنيم بنت مفضي بن محمد الرويعيات العطوي، ريناد حسن بن محمد بن أحمد قملي مجرشي، زينب بنت ماهر بن طه الطالب، ساره بنت إبراهيم بن علي حصامي شراحيلي، ساره بنت حسين بن سعيد عبد الرحمن، سجى بنت دخيل بن عواض الخديدي، سميره بنت يحي بن قاسم سبعي، شروق بنت محمد بن عيسى سلامي، شهد بنت عبيدان بن جفال المديري السبيعي، شهد بنت فيصل بن مشعل الشعلان، شوق بنت عبدالله بن محفوظ الطلحي، شعاع بنت طلال بن معجون الفدعاني العنزي، ضحى بنت محمد بن سعد خضير، عائشه بنت نويمس بن مهدي الحزماني الفهمي، عفاف بنت رجاء بن خالد العنزي، غدير بنت شامي بن مفرح الاسلمي الشمري، غدير بنت علي بن موسى شبلي، غيثه بنت حامد بن محمد آل فهيد العامري، فاطمة بنت راكان بن عبيد الرفدي، فاطمة بنت سلطان بن محمد حرب، فاطمة بنت علي بن أحمد القذاني عسيري، مرام بنت منصور بن حامد النافعي، مريم بنت علي بن محمد عيسى هزازي، مريم بنت يوسف بن زيد الخليف، مشاعل بنت محمد بن خضر الجميلي الحربي، منال بنت سعد بن عبد الله المولد، منتهى بنت محسن بن نافع المورعي، منى بنت مرضي بن محمد الجليدي الحربي، مها بنت ماطر بن عيد السحيمي، مها بنت محمد بن جابر الجابر القرني، ميار بنت عبدالله بن محمد الجميلي الحربي، مينان بنت فارس بن سفر المعدوي الحربي، نجد بنت سعد بن بركي الوهيبي الزعبي، نوال بنت عبدالعزيز بن أحمد الدميني الغامدي، نورة بنت أحمد بن سحيم بن خلوفه مشافي، نورة بنت أحمد بن عبدالله السبيت، نورة بنت سالم بن بشيبش الجدعاني، نورة بنت عبدالرحمن بن عمر الرشيد، هدى بنت محمد بن أحمد الحسني الزهراني، هديل بنت حمد بن مسعود السليس العتيبي، هياء بنت محمد بن عبدالرحمن الضويحي، وسميه بنت بخيت بن جابر الجربوعي المري، ياسمين بنت هادي بن أحمد جرمي مجرشي.

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