شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تُنهي مغادرة الحجاج الإيرانيين عبر منفذ جديدة عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كافة الترتيبات الخاصة بمغادرة الحجاج الإيرانيين عبر منفذ جديدة عرعر شمال المملكة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستنادًا إلى ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بتوفير التسهيلات اللازمة لحجاج إيران، وتقديم أفضل الخدمات لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وشملت الترتيبات نقل أكثر من 76 ألف حاج إيراني من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مطار عرعر، ومن ثم مغادرتهم براً إلى الجمهورية الإيرانية.

وتولت وزارة الحج والعمرة الإشراف المباشر على خطة المغادرة، بما يضمن سلامة الحجاج وانسيابية تنقلهم حتى وصولهم إلى وطنهم.

كما أنشأت الوزارة غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين وتقديم الرعاية اللازمة لهم على مدار الساعة، في خطوة تعكس حرص المملكة على توفير أقصى درجات العناية والراحة لضيوف الرحمن، مهما كانت التحديات.

وفي السياق ذاته، تابع مجلس الوزراء سير الجهود التي بذلتها مختلف الجهات المعنية لتأمين رحلات الحجاج الإيرانيين، جواً وبراً، مؤكدًا أن رعاية ضيوف الرحمن وخدمتهم تظل من أولويات القيادة السعودية وركيزة أساسية في رسالتها تجاه العالم الإسلامي.