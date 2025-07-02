شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين للمملكة عبر السفن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وشهدت الجلسة عدة قرارات منها الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

كما وافق المجلس على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية في شأن مشروع اتفاقية بين الوزارة والمجموعة لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة، والتوقيع عليه.