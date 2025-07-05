انت الان تتابع رغم الوداع.. جماهير الزعيم تشيد بمستوى "الهلال" في المونديال: مشوار مشرّف يليق بكبير آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أشادت جماهير نادي "الهلال" السعودي بالأداء الكبير والمستوى المشرّف الذي قدّمه الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم خروجه من ربع النهائي بعد خسارته أمام فريق "فلومينينسي" البرازيلي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب "كامبينغ وورلد" في مدينة أورلاندو الأمريكية.

وأكد المشجعون في حديثهم لـ"الخليج 365"، أن "الزعيم"، ورغم وداعه للبطولة، قدّم صورة مشرّفة لكرة القدم السعودية والآسيوية، ونافس بقوة أمام عمالقة الكرة العالمية، معتبرين أن ما تحقق من أداء ومستوى يستحق التقدير والاحتفاء.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال المشجع الهلالي "أبو سلطان": "الموسم كان صعبًا، وتسبب بقلق جماهيري واسع قبل البطولة، خاصة مع الغيابات المفاجئة والشكوك حول جاهزية الفريق، لكن الهلال – وكعادته – قلب التوقعات في أول مباراة أمام فريق القرن وزعيم أوروبا، حين ظهر لاعبوه بمستوى مثالي يعكس زعامة النادي ويشرّف الوطن."

وأضاف: "نجوم الفريق، خصوصًا المحليين، قدموا أداءً بطوليًا يعكس روح الهلال وتاريخه، وتمكنوا من بلوغ دور الـ16 لمواجهة مانشستر سيتي بطل العالم السابق، وهناك قدّم الهلال واحدة من أعظم مبارياته الكروية بإقصائه المرشح الأول للقب، في ملحمة ستُخلد في تاريخ كأس العالم للأندية."

وأشار "أبو سلطان" إلى أن الخروج من ربع النهائي لا يقلل من قيمة الإنجاز، مضيفًا: "الهلال أُنهك بموسم طويل ومواجهات صعبة، ورغم خسارته أمام فلومينينسي، إلا أن ما قدّمه الفريق يستحق أن يُحتفى به رسميًا وجماهيريًا، فقد مثّل الكرة السعودية خير تمثيل، وأثبت نجاح المشروع الكروي الوطني."