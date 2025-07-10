شكرا لمتابعة خبر عن رجل يوثق تجول الفهود داخل منزله بهدوء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مقطع فيديو نادر، وثّق رجل لحظات تجوّل مجموعة من الفهود داخل مجلس منزله بهدوء.

ويُظهر الفيديو الفهود وهي تتنقل في أرجاء المجلس وكأنها في بيئتها الطبيعية، وسط هدوء تام من صاحب المنزل، الذي بدا وكأنه معتاد على وجودها معه في المنزل.

و تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وانقسمت ردود الفعل بين من عبّر عن ذهوله من المشهد وجرأة التصرف، ومن أبدى مخاوفه من تربية الحيوانات المفترسة داخل الأحياء السكنية.