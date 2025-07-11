الاندهاشات تزيد من متعة الحياة ..!

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محمد بن مسعود - الدمام - تعودت أن أشعر بالفرح حين أتناول المُتع البسيطة ؛ تلك المُتع التي يعتقد البعض أنها عادية ؛ ولكن لو فقدها سيشعر بقيمتها .!

إن الإنسان سيظل صغيراً بريئاً إذا فَعّل خاصية الإندهاش من كل شيء حوله والاستمتاع بكل التفاصيل البسيطة التي تسكن حوله .

على سبيل المثال سأذكر لكم عشرين دهشة أعيشها وأتمتع بها وهي قد تكون عند الآخرين مُتَع عادية ؛ ولكنها في نظري تستحق التوقف والاندهاش والتعجب ، وهي على النحو التالي :

١ .قراءة مقدمة كتاب جديد . ٢ . شعور ارتداء الملابس الجديدة . ٣ . شرب الماء البارد على العطش . ٤ . رائحة الأقلام الجديدة . ٥ . الرشفة الأولى من علبة الايسكريم . ٦ . ساعة المشي الصباحي . ٧. برودة مشروب اللاتيه . ٨ . مذاق الشاي بالحبق أو النعناع . ٩ . طعم الحليب بالزنجبيل في الشتاء . ١٠ . التجول مشياً داخل الحي . ١١ . الانتهاء من كتابة الفكرة . ١٢ . ارتفاع المشاهدات على مقاطعي في مواقع التواصل . ١٣. هدوء الصباح . ١٤ . النوم العميق . ١٥ . أول قظمة من شابورة اللوز . ١٦ . زيارة مدينة جديدة . ١٧ . اصطياد فكرة جديدة . ١٨. رسالة جوال تقول تم الايداع . ١٩. حديث امرأة تتكلم عن العطور . ٢٠ . شكر الله في ساعة الرخاء .

حسنا ؛ ماذا بقي .!؟ بقي القول ؛ هذه بعض المتع الصغيرة التي تدهشني و تدخل الفرح إلى قلبي .. و لكن ماذا عنكم !؟

ما المتع الصغيرة التي تدهشكم و تزرع بدواخلكم السرور و الدهشة و الجبهة ..!؟

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