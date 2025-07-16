شكرا لقرائتكم خبر الأمين العام لـ«موهبة» يكرم أبطال المملكة المشاركين في آيسف 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، عبدالعزيز الكريديس أمس الأول، أبطال المملكة المشاركين في معرض «آيسف 2025»؛ تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققوه، وتسجيل المملكة المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء التكريم خلال لقاء جمع الأمين العام بالطلاب والطالبات الفائزين في مقر المؤسسة، الذي عبر عن اعتزازه بما حققوه في المعرض العلمي الأهم عالميا، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الإنسان السعودي، حين توفر له البيئة المحفزة والدعم المناسب، على الإبداع والابتكار والمنافسة على المراتب الأولى عالميا في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح أن هذا التميز العلمي يأتي امتدادا لمسيرة متكاملة من التدريب والتأهيل، ولثمرة التعاون الوثيق بين «موهبة» ووزارة التعليم وشركائها المحليين والدوليين؛ بهدف دعم الطلبة الموهوبين وتمكينهم من تمثيل المملكة بأعلى مستويات الاحتراف في المحافل الدولية.

من جهتهم عبر الطلبة المكرمون عن بالغ شكرهم لمؤسسة «موهبة» على ما وفرته من برامج نوعية ومعسكرات تدريبية مكثفة، ساعدتهم على تطوير مشاريعهم البحثية وصقل مهاراتهم العلمية، وثمنوا دعم أسرهم ومعلميهم ومدارسهم خلال مراحل التأهيل والمنافسة.

وحقق طلبة المملكة إنجازا علميا عالميا لافتا في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2025»، الذي أقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، في مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة من 70 دولة، إذ حافظت المملكة على مركزها الثاني عالميا بعدد الجوائز الكبرى المحققة للعام الثاني على التوالي.

وأبهرت المشاريع السعودية لجان التحكيم والجمهور، وتألقت في مجالات حيوية شملت الطاقة، والعلوم الطبية الانتقالية، والهندسة البيئية، والكيمياء، وعلوم النبات؛ مما يعكس تنوع اهتمامات الطلبة وقدرتهم على التميز في مجالات استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاءت هذه النتائج المشرفة ثمرة لمسار تأهيلي علمي دقيق خضع له الطلبة المختارون وامتد عاما كاملا، ضمن برامج متخصصة نفذتها «موهبة»، شملت اختبارات تشخيصية، وورش عمل، وتدريبات على مهارات العرض والإلقاء، بإشراف نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

ويعد معرض «آيسف» أكبر معرض علمي دولي مخصص لطلبة التعليم ما قبل الجامعي، ويقام سنويا بمشاركة الآلاف من الطلبة من أكثر من 70 دولة، يتنافسون على تقديم مشاريع وأبحاث علمية مبتكرة في مجالات متعددة تشمل الهندسة، والطب، والفيزياء، وعلوم البيئة، والحاسب، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.