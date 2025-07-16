شكرا لقرائتكم خبر الباحثة السعودية وخريجة كاوست، حنين أحمد، تحصل على زمالة ماري كوري المرموقة لما بعد الدكتوراه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُعلن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بكل فخر عن فوز الدكتورة حنين أحمد، خريجة الجامعة والباحثة السعودية المتميزة، والزميلة السابقة في برنامج ابن رشد لما بعد الدكتوراه، بزمالة ماري سكلودوفسكا كوري (MSCA) المرموقة. وتُعد هذه الزمالة واحدة من أكثر برامج دعم الأبحاث تنافسيةً وتميّزًا على مستوى العالم للباحثين في مراحلهم المبكرة، وتأتي تكريمًا لتميّز حنين في أبحاثها العلمية في مجالي الحمض النووي القديم وعلم الجينوم التطوري.

وقالت حنين بهذه المناسبة "الحصول على زمالة ماري كوري هو نقطة تحوّل في مسيرتي العلمية. سيمكنني هذا المشروع من الربط بين العلوم الطبيعية والاجتماعية، ومن دمج علم الجينوم القديم مع علم الآثار لاستكشاف التاريخ العميق للخيول وتقاليد تربيتها في منطقة الغال في أوروبا الغربية. من المُلهم للغاية تسليط الضوء على كيفية تطوّر العلاقة بين الإنسان والخيول عبر الزمن والثقافات".

ستنطلق الزمالة البحثية للدكتورة حنين أحمد في مارس 2026، حيث ستركز على دراسة السمات البيولوجية والأصول والدلالات الرمزية للخيول التي استُخدمت في الطقوس والجنائز وتقاليد التربية في العصور القديمة. وستقوم بجمع وتحليل عينات من الحمض النووي لـخيول تعود إلى 97 موقعًا أثريًا في فرنسا. ومن خلال الربط بين البيولوجيا والسلوك الطقوسي، تهدف أحمد إلى فهم كيف عكست الخيول – والحيوانات عمومًا – القيم الثقافية والأنظمة الروحية وعدم المساواة في المجتمعات البشرية القديمة.

تُعد زمالة ماري كوري لما بعد الدكتوراه من أكثر برامج تمويل البحوث تنافسية على مستوى العالم. ففي عام 2024، تلقى البرنامج أكثر من 10,360 طلبًا من باحثين دوليين، وتم قبول حوالي واحد فقط من كل ستة متقدمين.

وقد صرّح الأستاذ المشارك في كاوست، الدكتور سايمون كراتينغر، الذي أشرف على رسالة الدكتوراه لحنين في مجال علم الجينوم السكاني والتاريخ التطوري لمحاصيل الحبوب القديمة "فوز حنين بهذه الزمالة الرفيعة هو إنجاز كبير وخطوة منطقية في مسيرتها البحثية المتألقة. أشعر بالفخر لمرافقتها في هذه الرحلة، وأثق بأن نتائج أبحاثها ستُسهم في تطوير محاصيل غذائية أساسية مثل القمح، وتُمهّد الطريق لتطوير أصناف جديدة مقاومة لتغير المناخ والأمراض".

وكانت حنين قد حصلت على عدد من الزمالات المرموقة، من بينها زمالة ابن رشد التي تموّلها كاوست، والتي مكّنتها من الانتقال إلى جامعة تولوز في فرنسا، حيث وسّعت نطاق أبحاثها في الجينوم لتشمل الحمض النووي للخيول القديمة والحديثة. كما يتضمن البرنامج برامج قيادية تستضيفها كاوست، تهدف إلى صقل مهارات باحثي الزمالة وتحضيرهم ليكونوا قادة عالميين في مجالاتهم.