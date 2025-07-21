شكرا لمتابعة خبر عن عبير العبيدي أول سعودية تنال لقب بروفيسور في القانون الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت الدكتورة عبير بنت حسن العبيدي إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبحت أول سعودية تنال درجة أستاذ بروفيسور في تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وكانت العبيدي قد تخرجت من كلية القانون بجامعة إيموري (Emory Law School) الأمريكية، وأنجزت عددًا من الدراسات المؤثرة التي تم اعتمادها من قبل مراكز بحث ومؤسسات دولية.

وتولت الدكتورة عبير العبيدي طوال مسيرتها، مناصب أكاديمية وقيادية مهمة، بما في ذلك عضويتها في لجان علمية واستشارية داخل الجامعات وخارجها.

كما شاركت في صياغة سياسات ومبادرات تتعلق بتمكين المرأة وتحديث القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم العربي.