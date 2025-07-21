شكرا لقرائتكم خبر عن حضور لافت.. المواهب الإبداعية السعودية تتألق في إكسبو 2025 أوساكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت هيئة الأزياء حضورًا لافتًا في معرض "إكسبو 2025 أوساكا"، بفعاليات جمعت بين التعليم، والتراث، والتصميم، في الجناح السعودي الذي أتاح للزوار فرصة للتعرف على رسالة الهيئة، المتمثلة في الحفاظ على الهوية الثقافية ودعم الجيل القادم من المصممين السعوديين.ونُظّمت اليوم جلسة تناولت المبادرات التعليمية ذات الصلة بالثقافة السعودية والاستدامة، وبحث سبل موازنة المصممين بين تكريم التقاليد والابتكار.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك أن تسليط الضوء على الإبداع السعودي يتمحور حول التبادل الهادف، فالمصممون ينقلون قصصًا متجذرة في التراث، ويتفاعلون في الوقت ذاته مع جمهور عالمي يبحث عن الأصالة والأهمية المعاصرة.ويستكشف الزوار عشر قطع تصميمية من برنامجين رائدين أطلقتهما الهيئة، هي مسابقة إحياء التراث السعودي للأزياء، التي طُوّرت بالتعاون مع "سواروفسكي".وشكلت تحديًا للمصممين لإعادة تصور التراث من خلال تصاميم مستدامة، إذ دمج المشاركون بين الزخارف التقليدية والتصاميم العصرية، فيما حصل الفائز على فرصة إقامة تدريبية في دار الهنوف، بينما انضمت أفضل خمس مواهب إلى مسابقة دولية.والبرنامج الآخر كان عنوانه إحياء الحرف اليدوية التقليدية، الذي أقيم مطلع عام 2025م، وجمع 25 مشاركًا في ورش عمل متخصصة في العمارة والحرف والأزياء السعودية.وجرى عرض أفضل التصاميم لأول مرة خلال "كأس السعودية"، وتُعرض الآن في أوساكا.ويندرج كلا البرنامجين ضمن مسار "التعليم وتنمية المواهب" في الهيئة، الذي يهدف إلى تنمية الخبرات المحلية، والحفاظ على المعرفة الحرفية، وخلق مسارات مهنية مستدامة.واطلع الضيوف على المعرض وتحدثوا مع أعضاء الهيئة على مدار اليوم، حيث روت كل قطعة قصة تربط التصميم السعودي الحديث بجذوره الثقافية العميقة.وتأتي مشاركة هيئة الأزياء في "إكسبو 2025" تأكيدًا لالتزامها بدعم الصناعات الإبداعية كونها إحدى ركائز رؤية 2030.فمن خلال التعليم والإرشاد والمشاركة العالمية، تعمل الهيئة على تشكيل منظومة أزياء تفخر بهويتها السعودية وتحظى بمكانة عالمية مرموقة.